IFBA oferece mais de 5 mil vagas de cursos técnicos para ingresso 2026
As vagas são direcionadas a diversas áreas e são distribuídas por 24 cidades baianas
Por Redação
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) abriu inscrições para 5.296 vagas em cursos técnicos gratuitos nas formas integrada e subsequente ao Ensino Médio. As vagas são direcionadas ao ingresso 2026 e são distribuídas por 24 cidades baianas.
No campus Salvador, 777 vagas devem ser preenchidas. Dessas vagas, 427 são para os cursos da forma integrada de Automação Industrial, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Geologia, Mecânica, Química, Refrigeração e Climatização.
Já para os subsequentes, são 350 vagas para os cursos de Automação Industrial, Instalação e Manutenção Elétrica, Eletrotécnica, Manutenção Mecânica Industrial e Saneamento.
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (Fundação CEFETMINAS), até as 23h59 do dia 30 de setembro.
A taxa de inscrição é no valor de R$ 60, que deverá ser paga através de boleto bancário. Não serão aceitos pagamentos da taxa por meio de PIX.
Estudantes que atenderem aos requisitos definidos nos editais podem solicitar a isenção total da taxa. O prazo é 19 de setembro para solicitar isenção da taxa e enviar os documentos comprobatórios.
De acordo com os editais, há vagas destinadas para ampla concorrência, pessoas com deficiência, estudantes de escolas públicas, pessoas pretas e pardas, pessoas indígenas e pessoas quilombola.
Distribuição das vagas
Segundo o IFBA, 3.566 vagas são para cursos integrados dos 24 municípios que contam com as seguintes unidades de ensino do IFBA:
- Barreiras;
- Brumado;
- Camaçari;
- Campo Formoso;
- Euclides da Cunha;
- Eunápolis;
- Feira de Santana;
- Ilhéus;
- Irecê;
- Jacobina;
- Jaguaquara;
- Jequié;
- Juazeiro;
- Lauro de Freitas;
- Paulo Afonso;
- Porto Seguro;
- Salvador;
- Santo Amaro;
- Santo Antônio de Jesus;
- Seabra;
- Simões Filho;
- Ubaitaba;
- Valença;
- Vitória da Conquista.
As outras 1.730 vagas são dos cursos subsequentes e estão sendo ofertadas por 13 campi do IFBA nas seguintes cidades:
- Barreiras;
- Brumado;
- Camaçari;
- Euclides da Cunha;
- Eunápolis;
- Feira de Santana;
- Jacobina;
- Jequié;
- Juazeiro;
- Salvador;
- Santo Amaro;
- Simões Filho;
- Vitória da Conquista.
