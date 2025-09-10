Bolsonaro é autorizado por Moraes a deixar prisão e fazer procedimento médico

Jair Bolsonaro é liberado para fazer procedimento médico - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),Alexandre de Moraes, autorizou nesta quarta-feira, 10, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a fazer um procedimento médico no Hospital DF Star, em Brasília, no próximo domingo, 14.

De acordo com a equipe que acompanha a saúde de Bolsonaro, o ex-presidente deve passar por um procedimento na pele para remover algumas lesões. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.

O procedimento do ex-mandatário acontece dois dias após a decisão final do julgamento sobre tentativa de golpe de Estado na Corte.

Decisão de Alexandre de Moraes

Na decisão de Moraes foi definido que Bolsonaro deve ser transportado sob escolta da Polícia Penal do Distrito Federal. Além disso, ele deve ficar no hospital somente no dia do atendimento.

Somado a isso, Moraes determinou que o ex-presidente apresente à Corte um atestado médico que comprove a data e o horário de atendimento médico. O documento deve ser encaminhado em 48 horas.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal foi alertada para acompanhar e tomar todas as medidas necessárias. A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a defesa do ex-presidente também foram intimadas.