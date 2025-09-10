Menu
POLÍTICA
Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Ao apresentar avaliação, ministro acata argumento da defesa dos réus

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

10/09/2025 - 10:39 h | Atualizada em 10/09/2025 - 11:03
Luiz Fux, ministro do STF
Luiz Fux, ministro do STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a defesa dos réus na trama golpista não teve tempo o suficiente para analisar as provas colhidas pela acusação, apontando que houve a prática de "document dump".

"Eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho [do relator Alexandre de Moraes], um trabalho muito denso, daí eu tenho analisado todas essas páginas e entendi que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade. Salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Os arquivos totalizaram 70 terabytes", disse Fux.

Em seu voto, no julgamento da trama golpista desta quarta-feira, 10, Fux também indicou a necessidade de anulação de todo o processo por falta de competência do STF para julgar os réus envolvidos.

“Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos”, afirmou.

Assista ao julgamento ao vivo no A TARDE Play:

Bolsonaro document dump Fux imparcialidade julgamento de Bolsonaro julgamento político luiz fux STF trama golpista

x