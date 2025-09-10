Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Luiz Fux, ministro do STF - Foto: Gustavo Moreno/STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que a defesa dos réus na trama golpista não teve tempo o suficiente para analisar as provas colhidas pela acusação, apontando que houve a prática de "document dump".

"Eu procurei analisar cada detalhe do seu trabalho [do relator Alexandre de Moraes], um trabalho muito denso, daí eu tenho analisado todas essas páginas e entendi que, até para mim, elaborar esse voto foi motivo de extrema dificuldade. Salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Os arquivos totalizaram 70 terabytes", disse Fux.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em seu voto, no julgamento da trama golpista desta quarta-feira, 10, Fux também indicou a necessidade de anulação de todo o processo por falta de competência do STF para julgar os réus envolvidos.

“Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência dessa corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo, na medida que os denunciados já havia perdidos seus cargos”, afirmou.

Assista ao julgamento ao vivo no A TARDE Play: