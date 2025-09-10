STF pode condenar Bolsonaro nesta quarta; assista julgamento

Primeira Turma do STF segue com julgamento da trama golpista nesta quarta-feira, 10 - Foto: Gustavo Moreno / STF

O julgamento da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus será retomado na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 10.

A sessão de hoje se inicia com o voto de Luiz Fux. Após a apresentação do voto do magistrado, será a vez da ministra Cármen Lúcia apresentar o seu voto sobre o caso. A tendência é que a magistrada acompanhe o voto do relator, assim como fez o ministro Flávio Dino. Por fim, restará apenas Cristiano Zanin, presidente do colegiado apresentar o seu voto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Assista ao julgamento ao vivo no A TARDE PLAY: