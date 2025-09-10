PROSSEGUIMENTO
STF pode condenar Bolsonaro nesta quarta; assista julgamento
A sessão se inicia com o voto de Luiz Fux
Por Anderson Ramos
O julgamento da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus será retomado na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 10.
A sessão de hoje se inicia com o voto de Luiz Fux. Após a apresentação do voto do magistrado, será a vez da ministra Cármen Lúcia apresentar o seu voto sobre o caso. A tendência é que a magistrada acompanhe o voto do relator, assim como fez o ministro Flávio Dino. Por fim, restará apenas Cristiano Zanin, presidente do colegiado apresentar o seu voto.
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
