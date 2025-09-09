Menu
URGENTE!

Dino acompanha Moraes e vota a favor da condenação de Bolsonaro

Até o momento, o placar de votação é de 2 a 0

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

09/09/2025 - 17:13 h | Atualizada em 09/09/2025 - 19:27
Ministro Flávio Dino durante julgamento no STF
Ministro Flávio Dino durante julgamento no STF -

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o voto de Alexandre de Moraes para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Com o voto de Dino, o placar para a condenação do ex-mandatário é de 2 a 0, no âmbito da Primeira Turma da Corte, nesta terça-feira, 9. Ainda faltam votar os seguintes ministros:

  • Luiz Fux;
  • Cármen Lúcia;
  • Cristiano Zanin.

Em seu voto, o magistrado diz que o STF já formou o entendimento que qualquer tipo de golpe não deve ser anistiado.

“Nunca a anistia se prestou a uma autoanistia de quem exercia o poder dominante”, disse o ministro.

Na ocasião, Dino ainda defendeu a possibilidade de apresentar penas menores para três dos acusados de suposta participação na trama golpista, pois, segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o general Walter Braga Netto têm papel de maior relevância nos atos.

Em relação a Bolsonaro e Braga Netto, a culpabilidade é alta
Flávio Dino - ministro do STF

Ele ainda complementou: "Para reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem eu considero que há uma participação de menor importância".

Saiba quem são os réus da trama golpista

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e
  • Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

