Dino acompanha Moraes e vota a favor da condenação de Bolsonaro

Ministro Flávio Dino durante julgamento no STF - Foto: Sophia Santos | STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o voto de Alexandre de Moraes para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Com o voto de Dino, o placar para a condenação do ex-mandatário é de 2 a 0, no âmbito da Primeira Turma da Corte, nesta terça-feira, 9. Ainda faltam votar os seguintes ministros:

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Luiz Fux;

Cármen Lúcia;

Cristiano Zanin.

Em seu voto, o magistrado diz que o STF já formou o entendimento que qualquer tipo de golpe não deve ser anistiado.

“Nunca a anistia se prestou a uma autoanistia de quem exercia o poder dominante”, disse o ministro.

Na ocasião, Dino ainda defendeu a possibilidade de apresentar penas menores para três dos acusados de suposta participação na trama golpista, pois, segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o general Walter Braga Netto têm papel de maior relevância nos atos.

Em relação a Bolsonaro e Braga Netto, a culpabilidade é alta Flávio Dino - ministro do STF

Ele ainda complementou: "Para reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem eu considero que há uma participação de menor importância".

Saiba quem são os réus da trama golpista