Flávio Bolsonaro acusa Moraes de vingança em voto contra ex-presidente

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) defendeu o seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, horas depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que pede a condenação do político.

Em coletiva de imprensa, o congressista diz acreditar que o voto do magistrado foi impulsionado por “vingança” e age de forma imparcial no processo contra o ex-mandatário.

“Como quem está ali praticando uma vingança porque na cabeça dele, parece que Jair Bolsonaro queria matá-lo, é o que Alexandre de Moraes acusa Bolsonaro. Uma das acusações, né? Como se ele tivesse participação no tal plano verde e amarelo, punhal verde e amarelo”, disse Flávio nesta terça-feira, 9.

O plano citado pelo filho do ex-presidente diz respeito a tentativa de assassinato do próprio Moraes, e do presidente e vice eleitos, Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), o qual Bolsonaro é apontado como líder.

Em julho, o general Mario Fernandes, ex-secretário executivo da Presidência, confessou ter idealizado o plano durante interrogatório na Primeira Turma do STF. No julgamento, o militar afirmou que a iniciativa surgiu de forma individual, e por isso, resolveu tirar do papel.

Indo na contramão da confissão, Flávio chamou o plano de “ficção” e reforçou as críticas ao magistrado, considerado como principal adversário do ex-presidente.

“É uma ficção esse plano verde amarelo. Na mesma proporção da ficção desse voto de Alexandre de Moraes. E de ontem para hoje, a gente conseguiu algo muito raro de se ver que é a manipulação de um processo judicial”, afirmou o senador.

Ele ainda chamou de “tristeza” o voto de Moraes no STF contra o ex-mandatário e outros setes réus envolvidos na trama golpista.

“É uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio, parecia o líder do governo do PT no Supremo proferindo palavras, sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova”, disse o congressista.

Voto de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, da Primeira Turma do STF, votou pela condenação do ex-presidente e dos demais sete integrantes do núcleo central da trama golpista, nesta terça-feira, 9.

"Os réus tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, com claro intuito de manutenção do seu grupo político do poder"

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O grupo pode ser condenado caso três ministros votem a favor da condenação.

