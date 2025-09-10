Menu
HOME > POLÍTICA
BOLSONARO NO STF

Fux reforça imparcialidade do STF e rejeita julgamento político

Sessão começou com voto do ministro, no quarto dia de julgamento da trama golpista

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

10/09/2025 - 9:52 h | Atualizada em 10/09/2025 - 10:39
Luiz Fux iniciou seu voto na sessão desta quarta-feira, 10
Luiz Fux iniciou seu voto na sessão desta quarta-feira, 10 -

O ministro Luiz Fux, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), iniciou seu voto na sessão desta quarta-feira, 10, no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus na trama golpista, com um discurso sobre a necessidade de distanciamento entre o STF, a classe política e a imparcialidade da Corte.

“Não compete ao STF realizar julgamento político. Não se pode confundir o papel do julgador com o agente político. É compromisso ético do julgador, reafirmando que a Constituição vale para todos”, completou.

"O juiz por sua vez deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa e acusatória, mas com o dever de imparcialidade. A despeito dessa limitação , o juiz funciona como controlador da regularidade da ação penal, e segundo é o juiz quem tem a palavra final sobre a justa correspondência de fatos e provas", prosseguiu.

Depois de Fux, votam ainda Carmén Lúcia e Crtistiano Zanin. O relator do caso, Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram a favor da condenação dos réus.

Assista ao julgamento ao vivo no A TARDE PLAY:

Tags:

Jair Bolsonaro luiz fux STF supremo tribunal federal trama golpista

x