VLT de Salvador: primeiro trem já data exata para chegar na capital baiana

O primeiro trem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador tem data para chegar à capital baiana: 5 de dezembro de 2025. A informação foi confirmada com exclusividade pelo Portal A TARDE. A etapa marca uma nova fase no cronograma do projeto, que prevê início dos testes das composições já no começo de 2026.

De acordo com apuração do portal, o primeiro trem será testado no trecho até o Lobato (Lote 1), em um período de seis meses de operação experimental.

Chegada dos vagões

Os trens sairão da fábrica da Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), em Hortolândia (SP), onde passam por reparos técnicos e adequações ao sistema metroferroviário soteropolitano.

Ao todo, são 40 composições que vão integrar o sistema. Os últimos sete vagões que formam a última composição dos trens adquiridos pelo governo da Bahia chegaram à fabrica em julho.

Os trens foram comprados do governo de Mato Grosso em 2024, pelo valor de R$ 793,7 milhões, pagos em quatro parcelas anuais. Cada composição é formada por sete vagões, conta com duas cabines e tem capacidade para transportar cerca de 400 passageiros.

Segundo apuração do portal, em todas as etapas os trens serão transportados por carretas. O traslado até a capital baiana terá duração estimada de quatro dias, e deve custar R$ 11 milhões aos cofres públicos.

Os novos trens do VLT de Salvador e Região Metropolitana começaram a ser transportados no dia 15 de outubro de 2024 para a sede da CAF, fabricante dos equipamentos.

O modal é do tipo URBOS 100, considerado um dos melhores modelos devido à sua durabilidade, eficiência e conforto. O URBOS 100 foi lançado em 2008 e é fabricado, até hoje, pela CAF.

Obras do VLT

Orçado em mais de R$ 5 bilhões, o VLT de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024.

O modal vai substituir o antigo trem do subúrbio, conectando a Ilha de São João, o Subúrbio Ferroviário, o centro e a orla da cidade. No total, o modal terá 40 km, com 40 paradas. A expectativa é de que o primeiro lote, que liga a Calçada até a Ilha de São João, seja entregue aos soteropolitanos ainda no primeiro semestre de 2026.

*Repórter está em Hortolândia-SP acompanhando visita aos trens do VLT