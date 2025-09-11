Riqueza da mineração precisa ser repartida, defende Carballal

Henrique Carballal, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Henrique Carballal, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), defendeu que a riqueza gerada pelo setor da mineração deve ser repartida com a população. A fala foi dita ao Portal A TARDE durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade que acontece no Palacete Tira Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador, nesta quinta-feira, 11.

“Nós precisamos enxergar o mundo de uma forma a qual todos os setores precisam gerar riqueza para que ela seja repartida e a gente possa combater a fome, as doenças, as pandemias, as guerras, mas que também a gente possa não destruir o próprio planeta com esse crescimento econômico”, disse Carballal.

Ele citou como exemplo a uma unidade de extração do fosfato em Irecê, que contará com um processo fabril inovador, onde o resíduo vai ser totalmente aproveitado, com o calcário remineralizador do solo. Para o gestor, é necessário que a sustentabiliade seja entendida como uma forma de inclusão.

“Talvez o maior problema ambiental do mundo seja a fome. Nós precisamos incluir as pessoas e é dessa forma que mesmo antes de iniciar a operação, a gente já está trazendo benefícios reais e concretos para a população. A gente quer que as pessoas entendam de que se a gente precisa da mineração para salvar o planeta, pois não existe transição energética sem mineração, essa mineração tem que incluir as pessoas, seja no processo delas participarem, trabalhando, fazendo negócio, criando empreendimentos que possam dar suporte aos grandes projetos mineradores no nosso estado, mas que acima de tudo, toda a população seja beneficiada com a riqueza que tá sendo extraída do solo”, afirmou.

Congresso

Para Henrique Carballal, um evento como o Congresso precisa ser comemorado e incentivado. “É muito importante a Bahia estar vivenciando um evento dessa magnitude com tantas personalidades importantes vindo para discutir sustentabilidade. Naturalmente com foco no direito, mas que abrange, o que é o fundamental, que é o debate sobre o desenvolvimento das atividades econômicas com a preservação do meio-ambiente”, afirmou.

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.