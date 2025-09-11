Salvador e as mudanças climáticas: Bruno Reis discute desafios no IbradeS

Bruno Reis - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou, na manhã desta quinta-feira, 11, a relevância da sustentabilidade urbana e das mudanças climáticas durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Centro Histórico da cidade.

“Encontros como esse trazem pessoas da nossa cidade e visitantes ilustres para participar dos debates, fazer palestras e presenciar a transformação que está ocorrendo nesta área”, afirmou o prefeito, ressaltando a importância de eventos que promovam a conscientização e a troca de experiências.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bruno citou os desafios enfrentados pelas cidades diante das mudanças climáticas.

“Estamos vendo fenômenos naturais em proporções cada vez maiores. Aqui em Salvador não tem sido diferente. Este ano, por exemplo, choveu muito acima da média prevista, exigindo investimentos em manutenção, zeladoria e recuperação de danos causados por esses fenômenos”.

O prefeito também comentou as recentes alterações na legislação ambiental pelo Congresso Nacional e seus impactos no agronegócio baiano.

“Temas como este serão debatidos aqui. Especialistas do Brasil vão apontar caminhos e soluções, discutindo as melhores práticas baseadas na natureza para que possamos ter cidades mais sustentáveis e um mundo mais sustentável, tudo amparado pelo nosso direito, pela Constituição e pelo que há de mais moderno em legislação no mundo.”

IbradeS

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.