Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CUTUCADA

Dino provoca Fux sobre 'dormida' em ato bolsonarista de 2021

Durante voto de Flávio Dino no julgamento da trama golpista, magistrado relembrou boato sobre Luiz Fux

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/09/2025 - 11:44 h
Luiz Fux e Flávio Dino
Luiz Fux e Flávio Dino -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, provocou o colega de Corte, Luiz Fux, sobre um boato que circula desde 7 de setembro de 2021 relacionado ao magistrado. A situação ocorreu durante o voto de Dino, na última terça-feira, 9, quando ele acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ampliando o placar do julgamento para 2 a 0 — Fux, no dia seguinte, diminuiu a diferença para 2 a 1.

Durante a fala, Dino recordou o boato de que Fux teria “dormido” na presidência do STF durante as manifestações de 7 de setembro de 2021, em prol do liberal, em Brasília, e aproveitou para questionar sobre o caso.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cármen Lúcia já foi responsável por derrota de Bolsonaro na Justiça
Fux acolheu tese da defesa, diz advogado de Bolsonaro
Fux entra em contradição ao absolver réus da trama golpista

"Ministro Fux, apesar da nossa ótima relação pessoal, eu nunca perguntei se procede a narrativa segundo a qual a Vossa Excelência, naquela noite, dormiu aqui na presidência?", questionou Dino.

Em resposta, Fux alegou que não chegou a dormir, mas que passou a noite acordado na sede da Corte. "Eu compareci ao Tribunal porque tinha 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada", afirmou Fux.

Relembre

No dia 6 de setembro de 2021, Jair Bolsonaro, então presidente, convocou os apoiadores dele para manifestações a seu favor e contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as pautas defendidas estavam pedidos de intervenção militar, fechamento do STF e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

À época, grupo de bolsonaristas tentou invadir uma área da Praça dos Três Poderes, em Brasília, que estava fechada pela Polícia Militar, que usou spray de pimenta para dispersar as pessoas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Flávio Dino julgamento luiz fux STF trama golpista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luiz Fux e Flávio Dino
Play

Jerônimo 'dá bronca' em deputado e cutuca ACM Neto em evento na Bahia

Luiz Fux e Flávio Dino
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Luiz Fux e Flávio Dino
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Luiz Fux e Flávio Dino
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

x