Dino provoca Fux sobre 'dormida' em ato bolsonarista de 2021

Luiz Fux e Flávio Dino - Foto: © Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, provocou o colega de Corte, Luiz Fux, sobre um boato que circula desde 7 de setembro de 2021 relacionado ao magistrado. A situação ocorreu durante o voto de Dino, na última terça-feira, 9, quando ele acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ampliando o placar do julgamento para 2 a 0 — Fux, no dia seguinte, diminuiu a diferença para 2 a 1.

Durante a fala, Dino recordou o boato de que Fux teria “dormido” na presidência do STF durante as manifestações de 7 de setembro de 2021, em prol do liberal, em Brasília, e aproveitou para questionar sobre o caso.

"Ministro Fux, apesar da nossa ótima relação pessoal, eu nunca perguntei se procede a narrativa segundo a qual a Vossa Excelência, naquela noite, dormiu aqui na presidência?", questionou Dino.

Em resposta, Fux alegou que não chegou a dormir, mas que passou a noite acordado na sede da Corte. "Eu compareci ao Tribunal porque tinha 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada", afirmou Fux.

Relembre

No dia 6 de setembro de 2021, Jair Bolsonaro, então presidente, convocou os apoiadores dele para manifestações a seu favor e contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as pautas defendidas estavam pedidos de intervenção militar, fechamento do STF e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

À época, grupo de bolsonaristas tentou invadir uma área da Praça dos Três Poderes, em Brasília, que estava fechada pela Polícia Militar, que usou spray de pimenta para dispersar as pessoas.