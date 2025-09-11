Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > IBRADES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IBRADES

Isabela Suarez reforça que o Brasil é "absolutamente sustentável"

Presidente da ACB destaca conservação das florestas e matriz energética 85% renovável como exemplo de sustentabilidade do país

Cássio Moreira e Flávia Requião

Por Cássio Moreira e Flávia Requião

11/09/2025 - 12:57 h | Atualizada em 12/09/2025 - 7:46
Isabela Suarez
Isabela Suarez -

Presente no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado nesta quinta-feira, 11, a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e gestora ambiental, Isabela Suarez, destacou o papel do Brasil como referência em práticas sustentáveis.

“O Brasil é absolutamente sustentável. O Brasil é quem mais conserva as suas florestas. 85% da matriz energética brasileira é absolutamente renovável. Na verdade, o que falta é o mundo pagar o Brasil para que conserve ainda mais, com manejo cada vez melhor”, afirmou Suarez, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

Tudo sobre Ibrades em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Em Salvador, Temer põe em dúvida reeleição e saúde de Lula
Salvador e as mudanças climáticas: Bruno Reis discute desafios no IbradeS
Dino provoca Fux sobre 'dormida' em ato bolsonarista de 2021

A empresária e advogada ressaltou que o país possui exemplos concretos de sustentabilidade que podem servir de referência global. “É fácil ficar apontando o dedo quando todo mundo já sacrificou tudo. O Brasil dá um recado de que somos sim sustentáveis e temos bons exemplos a serem demonstrados”, concluiu.

Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade Associação Comercial da Bahia Isabela Suarez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas