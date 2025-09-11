Isabela Suarez reforça que o Brasil é "absolutamente sustentável"

Isabela Suarez - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Presente no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado nesta quinta-feira, 11, a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) e gestora ambiental, Isabela Suarez, destacou o papel do Brasil como referência em práticas sustentáveis.

“O Brasil é absolutamente sustentável. O Brasil é quem mais conserva as suas florestas. 85% da matriz energética brasileira é absolutamente renovável. Na verdade, o que falta é o mundo pagar o Brasil para que conserve ainda mais, com manejo cada vez melhor”, afirmou Suarez, em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

A empresária e advogada ressaltou que o país possui exemplos concretos de sustentabilidade que podem servir de referência global. “É fácil ficar apontando o dedo quando todo mundo já sacrificou tudo. O Brasil dá um recado de que somos sim sustentáveis e temos bons exemplos a serem demonstrados”, concluiu.

Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.