Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > IBRADES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAMA GOLPISTA

Temer analisa divergência de Fux no julgamento de Bolsonaro

"São duas posições processuais respeitáveis", avaliou ex-presidente

Cássio Moreira e Anderson Ramos

Por Cássio Moreira e Anderson Ramos

11/09/2025 - 13:03 h | Atualizada em 11/09/2025 - 13:33
Temer comentou julgamento de Bolsonaro no STF.
Temer comentou julgamento de Bolsonaro no STF. -

O ex-presidente Michel Temer (MDB) avaliou as divergências entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Luiz Fux no julgamento da trama golpista que tem entre os réus Jair Bolsonaro (PL).

Na opinião do emedebista, é natural haver pontos de vista diferentes diante do mesmo processo. Temer está em Salvador, onde participou da abertura do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, nesta quinta-feira, 11.

Tudo sobre Ibrades em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Houve duas posições, a dele [Moraes] e a do ministro Fux. São duas posições processuais respeitáveis, e essa divergência é até natural nos vários julgamentos. Eu acredito na qualidade, digamos assim, pacificadora, não só do Alexandre, mas também do Fux e de todos, porque eu sinto que há, nas várias conversas que eu tenho, um desejo pela tranquilização do país”, disse o ex-mandatário.

Leia Também:

Em Salvador, Temer põe em dúvida reeleição e saúde de Lula
Salvador e as mudanças climáticas: Bruno Reis discute desafios no IbradeS
Riqueza da mineração precisa ser repartida, defende Carballal
Cármen Lúcia já foi responsável por derrota de Bolsonaro na Justiça

“É claro que muitas vezes nos autos você vai de acordo com as provas desta ou daquela maneira. Não significa que se quer pôr, digamos assim, gasolina no fogo. Muitas e muitas vezes o que ocorre é que a prova dos autos leva para esta ou aquela convicção. Levou, por exemplo, o ministro Alexandre para um lado, levou o ministro Fux para outro lado. Vamos esperar o final do julgamento”, complementou.

Julgamento

No seu longo voto de quase 13 horas na sessão da quarta-feira, 10, Luiz Fux inocentou Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Alexandre Ramagem, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Anderson Torres das acusações da Procuradoria-Geral da República (PGR) relativas à tentativa de golpe de Estado.

Ele votou pela condenação de Mauro Cid e Walter Braga Netto apenas pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O julgamento será retomado nesta quinta-feira, 11, às 14h, com o voto de Cármen Lúcia.

Vale lembrar que Temer indicou Alexandre de Moraes para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e até hoje mostra proximidade com o magistrado.

Congresso

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Além de Michel Temer, também são esperados para participar do evento: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes julgamento de Bolsonaro luiz fux Michel Temer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas