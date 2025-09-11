Menu
SUSTENTABILIDADE

Marina Silva prejudica o desenvolvimento do país, diz deputado baiano

Segundo deputado estadual, ministra estaria travando pautas importantes para o crescimento econômico do país

Vinicius Portugal

Por Vinicius Portugal

11/09/2025 - 14:04 h | Atualizada em 11/09/2025 - 14:46
Deputado estadual Eduardo Salles
Deputado estadual Eduardo Salles -

O deputado estadual e presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa, Eduardo Salles (PP), criticou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na manhã desta quinta-feira (11).

Segundo o parlamentar, a chefe da pasta estaria travando pautas importantes para o crescimento econômico do país e ultrapassando a autoridade de outros gestores.

“A ministra Marina está com um salto alto. Eu não entendo como é que uma pessoa pode ir contra, muitas vezes, até o presidente da República. O que a gente vê hoje é ela ir contra seus ministros, ir contra o presidente da República, contra governadores de estados, e ninguém faz nada”, disparou Salles durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Centro Histórico de Salvador.

Apesar da crítica, o deputado destacou que reconhece a relevância do debate sobre sustentabilidade, mas defende a busca por equilíbrio. Ele afirmou que a Bahia possui grande potencial de desenvolvimento, desde que haja consenso entre os produtores rurais, o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama.

Leia Também:

'Exemplo de desenvolvimento com justiça', diz Geraldo Jr sobre Ibrades
Isabela Suarez reforça que o Brasil é "absolutamente sustentável"
Salvador e as mudanças climáticas: Bruno Reis discute desafios no IbradeS

Ao citar a região do MATOPIBA, que abrange partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o parlamentar questionou as restrições ambientais impostas aos produtores.

“Aí eu coloco para vocês: se um produtor no Oeste da Bahia, na região do MATOPIBA, tem 100 hectares, ele mantém 20 hectares de reserva legal, preserva a área de APP (Área de Preservação Permanente). Por que ele não pode fazer a supressão vegetal no restante da área?”, questionou Salles.

IbradeS

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

x