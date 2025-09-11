SAÚDE
Brasil se destaca com 22 hospitais entre os melhores do mundo; veja lista
Levantamento da Newsweek e Statista reconhece instituições brasileiras em 12 especialidades médicas
Por Luiz Almeida
O Brasil conquistou destaque internacional no levantamento World's Best Specialized Hospitals 2026, divulgado pela revista americana Newsweek em parceria com a empresa de pesquisa Statista. Ao todo, 22 hospitais brasileiros foram reconhecidos entre os 673 melhores centros especializados do mundo.
A seleção foi feita entre maio e julho deste ano, com base em recomendações de médicos, avaliações de pacientes e certificações hospitalares. A lista foi divulgada pelo site UOL.
Os hospitais não aparecem em ordem de classificação geral, mas estão listados entre os mais bem avaliados globalmente em diferentes áreas.
Leia Também:
Entre os destaques estão o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), que figuram em várias especialidades e aparecem como referência não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina.
Hospitais brasileiros na lista geral
- Mater Dei Hospital Santo Agostinho (MG)
- Hospital de Clínicas da Unicamp (SP)
- Hospital Infantil Pequeno Príncipe (PR)
- Hospital Moinhos de Vento (RS)
- Hospital Pró-Cardíaco (RJ)
- Pro Matre Paulista (SP)
- A.C. Camargo Cancer Center (SP)
- Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)
- GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (SP)
- HCOR (Hospital do Coração) (SP)
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)
- Hospital das Clínicas da USP (SP)
- Hospital e Maternidade Santa Joana (SP)
- Hospital e Maternidade Sepaco (SP)
- Hospital Infantil Sabará (SP)
- Hospital Israelita Albert Einstein (SP)
- Hospital Nove de Julho (SP)
- Hospital São Luiz Itaim (SP)
- Hospital São Paulo – Unifesp (SP)
- Hospital Sírio-Libanês (SP)
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP)
- Instituto do Coração (InCor) (SP)
Destaques por especialidade
Além da lista geral, a Newsweek divulgou rankings separados em 12 especialidades médicas. O Brasil se posicionou como líder na América Latina em todas elas.
Cardiologia: o InCor ficou em 12º lugar no mundo, enquanto o Hospital Israelita Albert Einstein aparece em 16º.
Neurologia: o Hospital das Clínicas da USP foi o melhor do continente, em 32º lugar global.
Oncologia: o Einstein alcançou a 17ª posição mundial e o Sírio-Libanês, a 19ª.
Pediatria: o Hospital Infantil Pequeno Príncipe (PR) e o Hospital Infantil Sabará (SP) figuraram entre os melhores.
Gastroenterologia e Ortopedia: novamente o Einstein se destacou, figurando entre os 10 primeiros em gastro e em 28º em ortopedia.
Um dos pontos de destaque é a presença de hospitais públicos como o Hospital das Clínicas da USP e o Instituto do Coração.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes