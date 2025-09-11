Brasil se destaca com 22 hospitais entre os melhores do mundo; veja lista

Hospitais brasileiros são destaques no mundo - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O Brasil conquistou destaque internacional no levantamento World's Best Specialized Hospitals 2026, divulgado pela revista americana Newsweek em parceria com a empresa de pesquisa Statista. Ao todo, 22 hospitais brasileiros foram reconhecidos entre os 673 melhores centros especializados do mundo.

A seleção foi feita entre maio e julho deste ano, com base em recomendações de médicos, avaliações de pacientes e certificações hospitalares. A lista foi divulgada pelo site UOL.

Os hospitais não aparecem em ordem de classificação geral, mas estão listados entre os mais bem avaliados globalmente em diferentes áreas.

Entre os destaques estão o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), que figuram em várias especialidades e aparecem como referência não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina.

Hospitais brasileiros na lista geral

Mater Dei Hospital Santo Agostinho (MG)

Hospital de Clínicas da Unicamp (SP)

Hospital Infantil Pequeno Príncipe (PR)

Hospital Moinhos de Vento (RS)

Hospital Pró-Cardíaco (RJ)

Pro Matre Paulista (SP)

A.C. Camargo Cancer Center (SP)

Beneficência Portuguesa de São Paulo (SP)

GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica (SP)

HCOR (Hospital do Coração) (SP)

Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP)

Hospital das Clínicas da USP (SP)

Hospital e Maternidade Santa Joana (SP)

Hospital e Maternidade Sepaco (SP)

Hospital Infantil Sabará (SP)

Hospital Israelita Albert Einstein (SP)

Hospital Nove de Julho (SP)

Hospital São Luiz Itaim (SP)

Hospital São Paulo – Unifesp (SP)

Hospital Sírio-Libanês (SP)

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (SP)

Instituto do Coração (InCor) (SP)

Destaques por especialidade

Além da lista geral, a Newsweek divulgou rankings separados em 12 especialidades médicas. O Brasil se posicionou como líder na América Latina em todas elas.

Cardiologia: o InCor ficou em 12º lugar no mundo, enquanto o Hospital Israelita Albert Einstein aparece em 16º.

Neurologia: o Hospital das Clínicas da USP foi o melhor do continente, em 32º lugar global.

Oncologia: o Einstein alcançou a 17ª posição mundial e o Sírio-Libanês, a 19ª.

Pediatria: o Hospital Infantil Pequeno Príncipe (PR) e o Hospital Infantil Sabará (SP) figuraram entre os melhores.

Gastroenterologia e Ortopedia: novamente o Einstein se destacou, figurando entre os 10 primeiros em gastro e em 28º em ortopedia.

Um dos pontos de destaque é a presença de hospitais públicos como o Hospital das Clínicas da USP e o Instituto do Coração.