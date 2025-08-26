Novo exame gratuito do SUS detecta vírus do HPV; saiba onde fazer

Teste DNA-HPV, disponível no SUS. - Foto: Divulgação | João Risi/Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde implementou um novo teste gratuito no Sistema Único de Saúde, SUS, para a detecção do papilomavírus humano, conhecido comumente como HPV. O exame já está disponível em unidades de saúde em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O teste foi desenvolvido inteiramente no Brasil pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, IMBP, em uma parceria entre a Fiocruz e o Governo do Paraná. Por meio dele é possível detectar 14 genótipos do vírus HPV, antes de lesões ou câncer em estados iniciais.

Como acessar?

Para fazer uso do novo teste DNA-HPV, basta marcar uma consulta ginecológica regular nas policlínicas especializadas em Camaçari. Vale ressaltar que o público alvo do exame são mulheres de 25 a 64 anos.

Substituição de outros exames

Segundo o Ministério da Saúde, o teste vai, gradativamente, substituir o exame Papanicolau, que será feito somente para confirmação quando o teste DNA-HPV der positivo.

Quais as principais diferenças?

As principais diferenças entre o novo exame para o antigo são ligadas ao tipo de leitura e tempo para ser refeito. No exame recém lançado, é feita uma leitura no DNA da paciente e, em caso de resultado negativo, ela só precisará repetir o exame 5 anos depois.

Somado a isso, o teste molecular do DNA-HPV é mais sensível para um diagnóstico, reduzindo a necessidade de exames e intervenções desnecessárias.

Expansão nacional

A novidade começou a ser aplicada em agosto deste ano em oito estados, além do distrito federal:

Rio de Janeiro;

São Paulo;

Minas Gerais;

Ceará;

Bahia;

Pará;

Rondônia;

Goiás;

Rio Grande do Sul;

Paraná.

Em cada um desses estados, uma cidade foi escolhida para o início dos exames. Na Bahia, o município escolhido foi Camaçari, por conta da incidência do câncer de colo de útero na cidade.

É esperado que até o final de 2026 o teste tenha sido implementado em todo o Brasil.