Novo exame gratuito do SUS detecta vírus do HPV; saiba onde fazer
Teste foi disponibilizado pelo SUS desde agosto
O Ministério da Saúde implementou um novo teste gratuito no Sistema Único de Saúde, SUS, para a detecção do papilomavírus humano, conhecido comumente como HPV. O exame já está disponível em unidades de saúde em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.
O teste foi desenvolvido inteiramente no Brasil pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná, IMBP, em uma parceria entre a Fiocruz e o Governo do Paraná. Por meio dele é possível detectar 14 genótipos do vírus HPV, antes de lesões ou câncer em estados iniciais.
Como acessar?
Para fazer uso do novo teste DNA-HPV, basta marcar uma consulta ginecológica regular nas policlínicas especializadas em Camaçari. Vale ressaltar que o público alvo do exame são mulheres de 25 a 64 anos.
Substituição de outros exames
Segundo o Ministério da Saúde, o teste vai, gradativamente, substituir o exame Papanicolau, que será feito somente para confirmação quando o teste DNA-HPV der positivo.
Quais as principais diferenças?
As principais diferenças entre o novo exame para o antigo são ligadas ao tipo de leitura e tempo para ser refeito. No exame recém lançado, é feita uma leitura no DNA da paciente e, em caso de resultado negativo, ela só precisará repetir o exame 5 anos depois.
Somado a isso, o teste molecular do DNA-HPV é mais sensível para um diagnóstico, reduzindo a necessidade de exames e intervenções desnecessárias.
Expansão nacional
A novidade começou a ser aplicada em agosto deste ano em oito estados, além do distrito federal:
- Rio de Janeiro;
- São Paulo;
- Minas Gerais;
- Ceará;
- Bahia;
- Pará;
- Rondônia;
- Goiás;
- Rio Grande do Sul;
- Paraná.
Em cada um desses estados, uma cidade foi escolhida para o início dos exames. Na Bahia, o município escolhido foi Camaçari, por conta da incidência do câncer de colo de útero na cidade.
É esperado que até o final de 2026 o teste tenha sido implementado em todo o Brasil.
