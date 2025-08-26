Obras Sociais Irmã Dulce terão leitos de UTI duplicados

Hospital Santo Antônio passará a ter 60 leitos - Foto: Ascom / Sesab

O governador Jerônimo Rodrigues realizou uma série de ações nos equipamentos de saúde instalados na Cidade Baixa de Salvador, nesta terça-feira, 26. A primeira delas foi a autorização do convênio com as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), para ampliação e instalação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Santo Antônio. O investimento total é de mais de R$ 13 milhões.

“Vamos dobrar, hoje são 30 leitos de UTI, autorizei mais 30 leitos, então 60 leitos de UTI. Por falta dessa estrutura, algumas cirurgias deixam de ser feitas, então a gente vai ampliar a capacidade das obras sociais em realizar cirurgias. Estará publicado no Diário Oficial de amanhã, eles terão em torno de 30 dias para licitar, dar a ordem de serviço, e a previsão é que seja feita em 16 meses. Então, voltaremos com fé em Deus daqui a um ano e cinco meses para poder participar da inauguração. Que Santa Dulce proteja essa ação”, torceu Jerônimo.

O governador também visita o Hospital da Mulher, no Largo de Roma, para acompanhar as obras em andamento, que tiveram início em março. “A previsão é que a gente possa voltar em dezembro, no máximo em janeiro, para inaugurar essa parte da ampliação do hospital”, projetou Jerônimo.

Cuidados paliativos

Por fim, Jerônimo entrega a segunda etapa da urbanização do Hospital Estadual Mont Serrat – Cuidados Paliativos. Primeira unidade pública do país dedicada exclusivamente a este tipo de atendimento, o hospital já realizou mais de mil internações desde a inauguração em janeiro, oferecendo 63 leitos clínicos e 7 pediátricos.

A nova etapa integra as comemorações dos 100 anos da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e reforça a humanização do cuidado a pacientes em fase avançada de doença e seus familiares.

Atendimentos

Desde o início do funcionamento, em 1º de fevereiro de 2025, o Hospital Mont Serrat já realizou mais de mil internações, com taxa média de ocupação de 81% e um tempo médio de permanência de nove dias.

A unidade conta ainda com uma equipe multiprofissional que já realizou mais de 87 mil atendimentos ambulatoriais em apenas sete meses, oferecendo 63 leitos clínicos e sete leitos pediátricos. A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, também participou da inauguração e ressaltou o pioneirismo e a qualidade do serviço ofertado pela unidade.

“O Hospital Mont Serrat é um exemplo do cuidado integral. Desde a abertura desse hospital e desses mil atendimentos eu tenho certeza que todos os que partiram levaram amor, acolhimento, compaixão e empatia. E os que retornaram para casa levaram a certeza de que aqui eles encontram acolhimento. Aqui, cada paciente tem seu plano de cuidado individualizado, suas diretivas antecipadas de vontade respeitadas e um ambiente de acolhimento para toda a família. A nova etapa de urbanização é mais um passo para garantir que esse atendimento continue com excelência”, destacou a secretária.