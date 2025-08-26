Menu
POLÍTICA
Obras Sociais Irmã Dulce terão leitos de UTI duplicados

Governador realizou uma série de ações nos equipamentos de saúde instalados na Cidade Baixa de Salvador

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

26/08/2025 - 8:32 h | Atualizada em 26/08/2025 - 11:32
Hospital Santo Antônio passará a ter 60 leitos
O governador Jerônimo Rodrigues realizou uma série de ações nos equipamentos de saúde instalados na Cidade Baixa de Salvador, nesta terça-feira, 26. A primeira delas foi a autorização do convênio com as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), para ampliação e instalação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Santo Antônio. O investimento total é de mais de R$ 13 milhões.

“Vamos dobrar, hoje são 30 leitos de UTI, autorizei mais 30 leitos, então 60 leitos de UTI. Por falta dessa estrutura, algumas cirurgias deixam de ser feitas, então a gente vai ampliar a capacidade das obras sociais em realizar cirurgias. Estará publicado no Diário Oficial de amanhã, eles terão em torno de 30 dias para licitar, dar a ordem de serviço, e a previsão é que seja feita em 16 meses. Então, voltaremos com fé em Deus daqui a um ano e cinco meses para poder participar da inauguração. Que Santa Dulce proteja essa ação”, torceu Jerônimo.

O governador também visita o Hospital da Mulher, no Largo de Roma, para acompanhar as obras em andamento, que tiveram início em março. “A previsão é que a gente possa voltar em dezembro, no máximo em janeiro, para inaugurar essa parte da ampliação do hospital”, projetou Jerônimo.

Cuidados paliativos

Por fim, Jerônimo entrega a segunda etapa da urbanização do Hospital Estadual Mont Serrat – Cuidados Paliativos. Primeira unidade pública do país dedicada exclusivamente a este tipo de atendimento, o hospital já realizou mais de mil internações desde a inauguração em janeiro, oferecendo 63 leitos clínicos e 7 pediátricos.

A nova etapa integra as comemorações dos 100 anos da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e reforça a humanização do cuidado a pacientes em fase avançada de doença e seus familiares.

Atendimentos

Desde o início do funcionamento, em 1º de fevereiro de 2025, o Hospital Mont Serrat já realizou mais de mil internações, com taxa média de ocupação de 81% e um tempo médio de permanência de nove dias.

A unidade conta ainda com uma equipe multiprofissional que já realizou mais de 87 mil atendimentos ambulatoriais em apenas sete meses, oferecendo 63 leitos clínicos e sete leitos pediátricos. A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, também participou da inauguração e ressaltou o pioneirismo e a qualidade do serviço ofertado pela unidade.

“O Hospital Mont Serrat é um exemplo do cuidado integral. Desde a abertura desse hospital e desses mil atendimentos eu tenho certeza que todos os que partiram levaram amor, acolhimento, compaixão e empatia. E os que retornaram para casa levaram a certeza de que aqui eles encontram acolhimento. Aqui, cada paciente tem seu plano de cuidado individualizado, suas diretivas antecipadas de vontade respeitadas e um ambiente de acolhimento para toda a família. A nova etapa de urbanização é mais um passo para garantir que esse atendimento continue com excelência”, destacou a secretária.

Hospital Santo Antônio Jerônimo Rodrigues leitos de UTI Osid

x