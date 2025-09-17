Menu
VIOLÊNCIA

"Disciplinar passageiros", diz idosa que ameaçou homem com faca em ônibus

Maria de Fátima, de 67 anos, já é conhecida por comportamentos agressivos em transporte público

Luan Julião

Por Luan Julião

17/09/2025 - 13:24 h
Idosa não explicou o motivo do ataque
Idosa não explicou o motivo do ataque

Um caso de violência chamou a atenção na manhã desta quarta-feira, 17 em Salvador, quando uma senhora de 67 anos, identificada inicialmente como Maria de Fátima, invadiu um ônibus da frota urbana nas imediações da Avenida San Martin.

Testemunhas relataram que a mulher estava armada com uma faca de cozinha e um estilete, e tentou esfaquear um passageiro, que acabou ferido.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por agentes da Guarda Civil Municipal, que passavam pelo local, próximo à base da corporação. As armas foram retiradas das mãos da idosa, que, até o momento, permanece dentro do veículo, se recusando a descer.

De acordo com passageiros, trabalhadores rodoviários e testemunhas, Maria de Fátima apresentou comportamento muito alterado e agressivo, xingando rodoviários e passageiros.

Rodoviários que estavam no local afirmaram que ela já é uma velha conhecida por atos semelhantes, o que pode indicar um possível surto psicótico e motivar a tentativa de agressão.

Leia Também:

Foragido do Presídio de Eunápolis mudou a aparência para despistar policiais
Pai de uma das vítimas abuso sexual faz desabafo sobre pastor
Execução de delegado em SP: suspeito é identificado e preso

A idosa afirmou à imprensa que atua disciplinando passageiros nos ônibus da cidade, mas não explicou o motivo do ataque.

O incidente ocorreu em uma área de grande movimento, que conecta bairros populosos, como Fazenda Grande, São Caetano, IAPI, Liberdade e Santa Mônica. A ocorrência ainda está em andamento, com equipes do SAMU e da Guarda Civil Municipal no local.

x