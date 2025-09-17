Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Execução de delegado em SP: suspeito é identificado e preso

Delegado aposentado foi morto a tiros na cidade de Praia Grande na segunda-feira

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

17/09/2025 - 8:08 h | Atualizada em 17/09/2025 - 9:56
Ruy Ferraz tinha mais de 40 anos na Polícia Civil
Ruy Ferraz tinha mais de 40 anos na Polícia Civil -

Após a morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, que aconteceu na última segunda-feira, 15, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, um dos suspeitos de participação no crime foi preso nesta quarta-feira, 17, em São Paulo.

De acordo com a CNN, o homem foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), mas não há detalhes sobre a sua identidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, havia informado que as forças de segurança já tinham identificado dois suspeitos de participação no crime.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Guilherme Derrite (@guilhermederrite)

Relembre o crime

O ex-delegado-geral de São Paulo e atual secretário de Administração de Praia Grande, Ruy Ferraz Fontes, foi morto a tiros nesta segunda-feira, 15, no litoral paulista.

Conhecido por sua atuação firme contra o crime organizado e considerado um dos principais inimigos do Primeiro Comando da Capital (PCC), ele foi executado quando dirigia um carro no bairro Nova Mirim, em Praia Grande. A informação é do G1.

Segundo a Polícia Militar, criminosos desceram de outro veículo e atiraram diversas vezes contra o carro de Fontes, que perdeu o controle da direção e morreu no local. O crime ocorreu por volta das 18h, na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, próximo ao Fórum da cidade.

Além de Fontes, um homem e uma mulher que passavam pelo local foram atingidos pelos disparos. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para a UPA Quietude, sendo depois transferidas para o Hospital Municipal Irmã Dulce. De acordo com a prefeitura, ambos não correm risco de morte.

Leia Também:

Homem mata namorada a facadas e dorme ao lado do corpo na Ribeira
Delegado tido como 'inimigo nº 1' do PCC é morto a tiros
Queima de provas e inimigo do PCC: tudo sobre morte de ex-delegado

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

homem morte de delegado preso sp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ruy Ferraz tinha mais de 40 anos na Polícia Civil
Play

Vídeo: casa de suspeito de estupro é incendiada na Suburbana

Ruy Ferraz tinha mais de 40 anos na Polícia Civil
Play

Autista é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Ruy Ferraz tinha mais de 40 anos na Polícia Civil
Play

Torcedor é assassinado após recusar tirar a camisa do time do coração

Ruy Ferraz tinha mais de 40 anos na Polícia Civil
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

x