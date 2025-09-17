Execução de delegado em SP: suspeito é identificado e preso

Ruy Ferraz tinha mais de 40 anos na Polícia Civil - Foto: Reprodução

Após a morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, que aconteceu na última segunda-feira, 15, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, um dos suspeitos de participação no crime foi preso nesta quarta-feira, 17, em São Paulo.

De acordo com a CNN, o homem foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), mas não há detalhes sobre a sua identidade.

Nas redes sociais, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, havia informado que as forças de segurança já tinham identificado dois suspeitos de participação no crime.

Relembre o crime

O ex-delegado-geral de São Paulo e atual secretário de Administração de Praia Grande, Ruy Ferraz Fontes, foi morto a tiros nesta segunda-feira, 15, no litoral paulista.

Conhecido por sua atuação firme contra o crime organizado e considerado um dos principais inimigos do Primeiro Comando da Capital (PCC), ele foi executado quando dirigia um carro no bairro Nova Mirim, em Praia Grande. A informação é do G1.

Segundo a Polícia Militar, criminosos desceram de outro veículo e atiraram diversas vezes contra o carro de Fontes, que perdeu o controle da direção e morreu no local. O crime ocorreu por volta das 18h, na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, próximo ao Fórum da cidade.

Além de Fontes, um homem e uma mulher que passavam pelo local foram atingidos pelos disparos. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para a UPA Quietude, sendo depois transferidas para o Hospital Municipal Irmã Dulce. De acordo com a prefeitura, ambos não correm risco de morte.