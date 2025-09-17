Homem mata namorada a facadas e dorme ao lado do corpo na Ribeira

Rua onde o crime aconteceu no bairro da Ribeira. em Salvador - Foto: Luan Julião | Ag A TARDE

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 17, no bairro da Ribeira, em Salvador, acusado de ter matado uma mulher com golpes de faca. O suspeito, de prenome Emerson, foi encontrado dormindo dentro da casa onde o crime aconteceu, na 1ª Travessa Domingos Rabelo, ao lado do corpo da mulher.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que o suspeito do crime, de 19 anos, foi preso em flagrante acusado do feminicídio de Bruna Beatriz Farias Sacramento, de 27, vítima de golpes de faca, em uma residência no bairro da Ribeira, na madrugada desta quarta-feira (17).

Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Oitivas e outras diligências investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 17ª CIPM foram acionados para averiguar a informação de que uma mulher teria sido morta no interior de um imóvel situado na Rua Domingos Rabelo.

Ao chegarem no local, os agentes constataram o fato e isolaram a área. O homem foi encontrado no imóvel e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).