Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Além de Yasmin, o filho dela, de 13 anos, que não é neto do suspeito, também foi atingido pelos golpes de faca - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O homem acusado de esfaquear e atropelar a nora na cidade de Irecê, interior da Bahia, foi preso nesta terça-feira, 16, em Itapeva, no estado de São Paulo. A vítima, Yasmim Andrade Pinheiro, de 30 anos, morreu ainda no local do crime.

Segundo a Polícia Civil, a captura só foi possível após intensa investigação e troca de informações entre as forças de segurança da Bahia e de São Paulo. O preso, identificado pelo prenome Fábio, será transferido para a Bahia, onde responderá por feminicídio qualificado e tentativa de homicídio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de Yasmim, o filho dela, de 13 anos, que não é neto do suspeito, também foi atingido pelos golpes de faca e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da cidade, onde conseguiu se recuperar.

Relembre o crime

O crime aconteceu na noite do dia 10 de abril, no bairro Recanto das Árvores, em Irecê, após uma discussão entre a vítima e o ex-sogro, em frente à casa do suspeito.

Imagens às quais o Portal A TARDE teve acesso mostram toda a ação criminosa. Durante a briga, o homem entrou na residência, pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a mulher. Em seguida, atropelou Yasmim e fugiu do local.

Nas imagens, é possível ver ainda o filho da vítima tentando defender a mãe e também sendo esfaqueado. Após o crime, o autor fugiu e permaneceu em paradeiro desconhecido até ser localizado em território paulista.

A captura do suspeito foi realizada em trabalho conjunto da: