CRIME ORGANIZADO

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

Suspeito, que é do Goiás, usava documentos falsos e procedimentos estéticos para dificultar identificação

Por Luan Julião

16/09/2025 - 12:58 h
A captura de um homem de 55 anos, apontado como liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Goiás, acendeu um alerta sobre a presença cada vez mais estruturada da facção criminosa na Bahia. O suspeito foi localizado nesta terça-feira, 16, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, onde mantinha um laboratório de refino de cocaína em uma casa de alto padrão.

Na residência, além de drogas e insumos químicos, os policiais encontraram prensas hidráulicas, armas e veículos de luxo. Para tentar escapar das autoridades, o investigado usava documentos falsos e até procedimentos estéticos para alterar a aparência.

O caso evidencia a estratégia do PCC de expandir parcerias fora de São Paulo. Na Bahia, o grupo mantém vínculos com o Bonde do Maluco (BDM), que trava uma disputa sangrenta contra o Comando Vermelho (CV) pelo controle de áreas do tráfico em Salvador, região metropolitana e interior.

A prisão integra a Operação Forasteiro, articulada pela Polícia Civil de Goiás com apoio de equipes da Bahia, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No total, a ofensiva cumpriu 16 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão, além do bloqueio de cerca de R$ 2,5 milhões em bens do grupo.

De acordo com o delegado Ernandes Reis Santos Júnior, diretor do Denarc, a ação representa um golpe significativo na logística e no financiamento do tráfico de drogas interestadual.

"Essa ação demonstra a força da integração entre as polícias civis de diferentes estados e reafirma a necessidade de descapitalizar o crime organizado, atingindo não apenas os integrantes, mas também sua estrutura financeira e logística. Ao desarticularmos laboratórios, bloquearmos bens e retirarmos drogas e armas de circulação, enfraquecemos a capacidade de atuação dessas organizações criminosas, o que repercute na criminalidade como um todo."

Tags:

Bahia crime organizado PCC rms Salvador tráfico

