BRUTALIDADE

Homem é morto com mais de 15 tiros na frente do filho de 4 anos

Crime aconteceu no distrito de Matinha na noite de segunda-feira

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

16/09/2025 - 12:38 h | Atualizada em 16/09/2025 - 13:20
Givaldo havia se mudado para a localidade há dois meses
Givaldo havia se mudado para a localidade há dois meses

Um homem identificado como Givaldo de Almeida Santana, de 24 anos, foi morto a tiros na cidade de Feira de Santana na noite de segunda-feira, 15.

A vítima teria sido alvo de cerca de 18 disparos que aconteceram na frente do seu filho de 4 anos no distrito de Matinha. O crime aconteceu dentro da casa do ajudante de pedreiro que foi invadida pelos autores do crime.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi surpreendida por três homens armado que chegaram ao local em uma moto. Em nota, a Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana está apurando o crime que aconteceu na segunda-feira.

Ainda segundo a polícia, os criminosos roubaram o celular da vítima. As guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. Givaldo havia se mudado para a localidade há dois meses. A criança, que presenciou o crime, não ficou ferida.

