BRUTALIDADE
Homem é morto com mais de 15 tiros na frente do filho de 4 anos
Crime aconteceu no distrito de Matinha na noite de segunda-feira
Por Bernardo Rego
Um homem identificado como Givaldo de Almeida Santana, de 24 anos, foi morto a tiros na cidade de Feira de Santana na noite de segunda-feira, 15.
A vítima teria sido alvo de cerca de 18 disparos que aconteceram na frente do seu filho de 4 anos no distrito de Matinha. O crime aconteceu dentro da casa do ajudante de pedreiro que foi invadida pelos autores do crime.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi surpreendida por três homens armado que chegaram ao local em uma moto. Em nota, a Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana está apurando o crime que aconteceu na segunda-feira.
Ainda segundo a polícia, os criminosos roubaram o celular da vítima. As guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. Givaldo havia se mudado para a localidade há dois meses. A criança, que presenciou o crime, não ficou ferida.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes