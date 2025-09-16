Homem é morto com mais de 15 tiros na frente do filho de 4 anos

Givaldo havia se mudado para a localidade há dois meses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem identificado como Givaldo de Almeida Santana, de 24 anos, foi morto a tiros na cidade de Feira de Santana na noite de segunda-feira, 15.

A vítima teria sido alvo de cerca de 18 disparos que aconteceram na frente do seu filho de 4 anos no distrito de Matinha. O crime aconteceu dentro da casa do ajudante de pedreiro que foi invadida pelos autores do crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi surpreendida por três homens armado que chegaram ao local em uma moto. Em nota, a Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana está apurando o crime que aconteceu na segunda-feira.

Ainda segundo a polícia, os criminosos roubaram o celular da vítima. As guias para remoção e perícia foram expedidas e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. Givaldo havia se mudado para a localidade há dois meses. A criança, que presenciou o crime, não ficou ferida.