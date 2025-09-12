POLÍCIA
Homem é morto com tiros na cabeça próximo a lava-jato onde trabalhava
Jackson Silva foi morto na Rua Vasco Filho no bairro Serraria Brasília
Por Bernardo Rego
Mais um homicídio foi registrado na cidade de Feira de Santana. Um homem identificado como Jackson de Jesus Silva, de 32 anos, foi morto a tiros na Rua Vasco Filho no bairro Serraria Brasil.
De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) investiga o crime que teria sido cometido por um homem que se aproximou da vítima em uma bicicleta e efetuou os disparos na região da cabeça.
Após comer o crime o homem fugiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do homicídio.
De acordo com informações preliminares, a vítima estava encostado em uma parede próximo ao lava-jato onde trabalha quando foi surpreendido pelo homem armado que acertou os disparos na nuca e no rosto.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes