Homem é morto com tiros na cabeça próximo a lava-jato onde trabalhava

Jackson Silva foi morto na Rua Vasco Filho no bairro Serraria Brasília

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

12/09/2025 - 7:07 h
Crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)
Crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana)

Mais um homicídio foi registrado na cidade de Feira de Santana. Um homem identificado como Jackson de Jesus Silva, de 32 anos, foi morto a tiros na Rua Vasco Filho no bairro Serraria Brasil.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) investiga o crime que teria sido cometido por um homem que se aproximou da vítima em uma bicicleta e efetuou os disparos na região da cabeça.

Após comer o crime o homem fugiu. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial especializada para esclarecer a autoria e motivação do homicídio.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava encostado em uma parede próximo ao lava-jato onde trabalha quando foi surpreendido pelo homem armado que acertou os disparos na nuca e no rosto.

