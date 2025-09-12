Menu
ÓLEO QUENTE

Mulher é presa suspeita de fritar ex-companheiro enquanto dormia em Salvador

Motivação do homicídio não foi divulgada pela Polícia Civil

Redação

Por Redação

12/09/2025 - 6:17 h | Atualizada em 12/09/2025 - 7:19
Crime aconteceu ainda em agosto
Crime aconteceu ainda em agosto -

Uma mulher foi presa na última terça-feira (9) suspeita de jogar uma panela de óleo fervente no ex-companheiro enquanto dormia, no bairro Caixa D’Água, em Salvador, no dia 18 de agosto.

A vítima, identificada como Evandro Santos Gonçalves, de 57 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu às queimaduras e faleceu uma semana depois.

A solicitação de prisão preventiva levou em consideração a gravidade do crime, o risco de fuga da investigada e a necessidade de garantir a continuidade das investigações. O mandado foi expedido pela 3ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e cumprido pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade).

A mulher, investigada pelo crime de lesão corporal seguida de morte, foi conduzida e apresentada na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos exames legais e permanece custodiada à disposição da Justiça.

Ver todas

x