Mulher é presa suspeita de fritar ex-companheiro enquanto dormia em Salvador

Crime aconteceu ainda em agosto - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher foi presa na última terça-feira (9) suspeita de jogar uma panela de óleo fervente no ex-companheiro enquanto dormia, no bairro Caixa D’Água, em Salvador, no dia 18 de agosto.

A vítima, identificada como Evandro Santos Gonçalves, de 57 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu às queimaduras e faleceu uma semana depois.

A solicitação de prisão preventiva levou em consideração a gravidade do crime, o risco de fuga da investigada e a necessidade de garantir a continuidade das investigações. O mandado foi expedido pela 3ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e cumprido pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade).

A mulher, investigada pelo crime de lesão corporal seguida de morte, foi conduzida e apresentada na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou pelos exames legais e permanece custodiada à disposição da Justiça.