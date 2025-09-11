INVESTIGAÇÃO
Mãe é presa suspeita de deixar namorado estuprar a própria filha
Polícia Civil investiga os dois por estupro de vulnerável
Por Leilane Teixeira
Uma mulher foi presa na quarta-feira, 10, em Sítio do Mato, no oeste da Bahia, acusada de permitir que o companheiro abusasse sexualmente de sua filha.
De acordo com as apurações, a suspeita mandava a criança até a residência do namorado, sob o pretexto de que deveria realizar serviços de faxina. Os abusos aconteceram quando a vítima tinha entre 9 e 13 anos, segundo a denúncia registrada em 23 de agosto na Delegacia Territorial do município.
Exames realizados pelo Departamento de Polícia Técnica confirmaram os crime e a Polícia Civil investiga os dois por estupro de vulnerável.
Mandado expedido
A Justiça expediu mandados de prisão contra o casal. O homem não foi localizado e continua foragido, enquanto a mãe da vítima segue custodiada na delegacia, à disposição do Judiciário.
A criança recebe acompanhamento psicológico e social garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
