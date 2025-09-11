Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Mãe é presa suspeita de deixar namorado estuprar a própria filha

Polícia Civil investiga os dois por estupro de vulnerável

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

11/09/2025 - 20:18 h
A Justiça expediu mandados de prisão contra o casal
A Justiça expediu mandados de prisão contra o casal -

Uma mulher foi presa na quarta-feira, 10, em Sítio do Mato, no oeste da Bahia, acusada de permitir que o companheiro abusasse sexualmente de sua filha.

De acordo com as apurações, a suspeita mandava a criança até a residência do namorado, sob o pretexto de que deveria realizar serviços de faxina. Os abusos aconteceram quando a vítima tinha entre 9 e 13 anos, segundo a denúncia registrada em 23 de agosto na Delegacia Territorial do município.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Exames realizados pelo Departamento de Polícia Técnica confirmaram os crime e a Polícia Civil investiga os dois por estupro de vulnerável.

Leia Também:

Reforma do HGE: 88 novos leitos, heliporto e vagas de estacionamento
Ponte Salvador–Itaparica: obra histórica ganha data para sair do papel
Pesquisas de médicos brasileiros de Salvador são destaque nos EUA

Mandado expedido

A Justiça expediu mandados de prisão contra o casal. O homem não foi localizado e continua foragido, enquanto a mãe da vítima segue custodiada na delegacia, à disposição do Judiciário.

A criança recebe acompanhamento psicológico e social garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso infantil Eca estupro de vulnerável mulher presa namorado foragido Polícia Civil prisão Bahia Sitio do Mato

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A Justiça expediu mandados de prisão contra o casal
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

A Justiça expediu mandados de prisão contra o casal
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

A Justiça expediu mandados de prisão contra o casal
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

A Justiça expediu mandados de prisão contra o casal
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x