Pesquisas de médicos brasileiros de Salvador são destaque nos EUA

Uma equipe de médicos do Hospital Materdei Salvador representou o Brasil com destaque no cenário internacional da urologia. Eles participaram do World Congress of Endourology and Uro-Technologies (WCET 2025), um dos maiores encontros globais da área, realizado entre os dias 8 e 12 em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. O grupo apresentou um total de 10 trabalhos científicos, que abordam avanços significativos em cirurgia minimamente invasiva, robótica e novas tecnologias.

Os estudos foram apresentados em sessões orais e mostraram a vanguarda da pesquisa brasileira, com foco em técnicas operatórias e casos cirúrgicos complexos. A participação do time, coordenado pelo renomado urologista Dr. Nilo Jorge, ressalta a excelência da pesquisa nacional e consolida o papel do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBCR) como referência em inovação e formação profissional.

O diretor científico do IBCR, Dr. Felipe Pinho, também foi um dos autores dos trabalhos e ficou responsável por apresentar os resultados durante o evento. O time contou, ainda, com a participação do estudante de medicina Leonardo Zollinger, representando a nova geração de pesquisadores na área da cirurgia robótica.

A presença de especialistas brasileiros em um evento de tamanha relevância global reforça o papel do país na vanguarda da ciência e da medicina. "É um orgulho levar a ciência brasileira para o palco mundial, mostrando que estamos na vanguarda em técnicas que impactam diretamente a qualidade de vida dos pacientes”, destacou o Dr. Felipe Pinho, em entrevista após o evento.