POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher é flagrada ao tentar entrar com drogas em presídio baiano

Droga estava escondida dentro da calça da mulher

Redação

Por Redação

11/09/2025 - 8:24 h
Mulher passou mal e foi atendida pela enfermaria da unidade
Mulher passou mal e foi atendida pela enfermaria da unidade -

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), através da Polícia Penal, flagrou uma mulher que tentava entrar com cerca de 180 gramas de drogas no Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia. A ação teve êxito com o emprego da tecnologia BodyScan.

A substância análoga à maconha estava presa ao corpo de uma visitante que, na tentativa de ludibriar a fiscalização da unidade, escondeu o material em sua calça. Quando a mulher passou pela inspeção, as imagens do scanner mostraram nitidamente volumes na região abdominal.

O produto estava preso à roupa da flagranteada que, logo após ser informada sobre as imagens, resolveu confessar e entregar, de livre e espontânea vontade, o invólucro.

Após isso, a mulher passou mal e foi atendida pela enfermaria da unidade. Em seguida, foi encaminhada pelos agentes à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

