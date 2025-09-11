POLÍCIA
Mulher é flagrada ao tentar entrar com drogas em presídio baiano
Droga estava escondida dentro da calça da mulher
Por Redação
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), através da Polícia Penal, flagrou uma mulher que tentava entrar com cerca de 180 gramas de drogas no Conjunto Penal de Itabuna, no sul da Bahia. A ação teve êxito com o emprego da tecnologia BodyScan.
A substância análoga à maconha estava presa ao corpo de uma visitante que, na tentativa de ludibriar a fiscalização da unidade, escondeu o material em sua calça. Quando a mulher passou pela inspeção, as imagens do scanner mostraram nitidamente volumes na região abdominal.
O produto estava preso à roupa da flagranteada que, logo após ser informada sobre as imagens, resolveu confessar e entregar, de livre e espontânea vontade, o invólucro.
Após isso, a mulher passou mal e foi atendida pela enfermaria da unidade. Em seguida, foi encaminhada pelos agentes à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.
