FLAGRANTE

Motorista é preso com 500kg de cocaína em caminhão de cebolas na Bahia

O homem tentou fugir da abordagem e subornar os agentes com R$ 1 mil

Carla Melo

Por Carla Melo

11/09/2025 - 7:38 h | Atualizada em 11/09/2025 - 7:52
Foram encontrados 501 tabletes de cocaína de 1kg cada
Foram encontrados 501 tabletes de cocaína de 1kg cada

Um motorista foi preso no final da manhã de quarta-feira, 10, na BA-502, por transportar mais de meia tonelada de cocaína em um caminhão-boiadeiro com carga de cebolas. A abordagem ocorreu próximo a São Gonçalo dos Campos, cidade a cerca de 20 km de Feira de Santana.

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estava realizando ações de patrulhamento e fiscalização viários na rodovia e deu ordem de parada ao motorista do caminhão, que desobedeceu aos agentes. O veículo foi alcançado e interceptado pelos militares.

Durante a fiscalização, o motorista, que saiu da cidade de Juazeiro, demonstrou nervosismo e confessou que havia cocaína escondida na carga do alimento. O suspeito não soube informar o destino final e ainda tentou subornar os policiais com R$ 1 mil.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que durante averiguação do veículo, encontraram, ocultos em meio às cebolas, 501 tabletes de cocaína de 1kg cada.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com toda a droga apreendida, para o registro da ocorrência junto ao plantão policial de Feira de Santana, no Complexo Policial Investigador Bandeira.

x