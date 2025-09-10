INVESTIGAÇÃO
Empresário baiano é preso por corrupção de menor e tráfico de drogas
Suspeito estava com mandado de prisão em aberto desde 4 de setembro
Por Redação
Um empresário identificado de 34 anos foi preso nesta quarta-feira, 10, em Jequié, por suspeita de corrupção de menor e tráfico de drogas.
O comerciante é proprietário de uma empresa de informática na cidade e estava com mandado de prisão em aberto desde 4 de setembro.
Informações preliminares indicam, ainda, que o homem possui outras passagens pela polícia, incluindo:
- violência doméstica
- pensão alimentícia.
O Portal A TARDE entrou em contato com a defesa do empresário, que, até o momento da publicação dessa matéria, não se pronunciou sobre o caso.
