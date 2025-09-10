Empresário baiano é preso por corrupção de menor e tráfico de drogas

O comerciante é proprietário de uma empresa de informática na cidade - Foto: Ilustrativa/Divulgação/PC-BA

Um empresário identificado de 34 anos foi preso nesta quarta-feira, 10, em Jequié, por suspeita de corrupção de menor e tráfico de drogas.

O comerciante é proprietário de uma empresa de informática na cidade e estava com mandado de prisão em aberto desde 4 de setembro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Informações preliminares indicam, ainda, que o homem possui outras passagens pela polícia, incluindo:

violência doméstica

pensão alimentícia.

O Portal A TARDE entrou em contato com a defesa do empresário, que, até o momento da publicação dessa matéria, não se pronunciou sobre o caso.