POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Empresário baiano é preso por corrupção de menor e tráfico de drogas

Suspeito estava com mandado de prisão em aberto desde 4 de setembro

Redação

Por Redação

10/09/2025 - 22:44 h | Atualizada em 10/09/2025 - 22:55
O comerciante é proprietário de uma empresa de informática na cidade
O comerciante é proprietário de uma empresa de informática na cidade -

Um empresário identificado de 34 anos foi preso nesta quarta-feira, 10, em Jequié, por suspeita de corrupção de menor e tráfico de drogas.

O comerciante é proprietário de uma empresa de informática na cidade e estava com mandado de prisão em aberto desde 4 de setembro.

Informações preliminares indicam, ainda, que o homem possui outras passagens pela polícia, incluindo:

  • violência doméstica
  • pensão alimentícia.

O Portal A TARDE entrou em contato com a defesa do empresário, que, até o momento da publicação dessa matéria, não se pronunciou sobre o caso.

