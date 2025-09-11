Mulher é presa acusada de golpes com cartões de crédito de clientes

Uma das vítimas acumula dívida superior a R$10 mil em um cartão - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Uma mulher identificada como Maykilane Almeida Costa, de 37 anos, foi presa pela Polícia Civil na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, durante a Operação Vitrine. Ela é acusada de estelionato, furto mediante fraude e falsidade ideológica. Os crimes foram cometidos quando ela ainda era vendedora de uma loja de departamento.

A ex-vendedora fazia cartões de crédito em nome de clientes e realizava compras com eles. De acordo com as investigações, as fraudes duraram por pelo menos três anos. As vítimas da estelionatária eram pessoas com pouca instrução, idade avançada ou aposentados que buscavam crédito na loja. Uma das vítimas acumula dívida superior a R$10 mil em um cartão que sequer chegou a receber.

De acordo com as apurações, ela abria contas em nome das vítimas, vinculava múltiplos seguros sem consentimento, em um dos casos, foram identificados 15 seguros em um único cartão, e utilizava os dados para realizar compras em comércios locais e plataformas on-line.

Na casa de Maykilane foram encontrados diversos eletrodomésticos como notebook, iPhone, tablet, fogão, televisores e outros bens sem comprovação de origem, suspeitos de terem sido adquiridos com recursos das fraudes. As investigações seguem para encontrar os comparsas da suspeita.