AÇÃO CONJUNTA
Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador
Arma de fogo também foi localizada no estabelecimento, que funcionava de forma irregular
Por Leilane Teixeira
Um ferro-velho localizado no bairro do Matatu, em Salvador, foi interditado nesta quarta-feira, 10, após a constatação de crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo durante a Operação Escudo Urbano, deflagrada pela Polícia Civil em parceria com diversos órgãos da cidade.
Segundo a investigação, o local não possuía autorização legal de funcionamento e acumulava grande quantidade de lixo em meio às sucatas, gerando impactos para a vigilância sanitária e riscos à saúde da população.
Materiais encontrados
Durante a ação, foi encontrada:
- grande quantidade de cabos de cobre;
- fios elétricos furtados de equipamentos urbanos;
- um revólver calibre 22;
- armas brancas;
- documentos;
- um notebook;
- dois celulares;
- um rádio comunicador;
- R$ 43 reais;
- fios queimados;
- além de peças de um abrigo de ponto de ônibus.
O estabelecimento estava fechado no momento da diligência, sem a presença do proprietário.
“Esses estabelecimentos são o principal destino de objetos roubados ou furtados. A atuação conjunta dos órgãos garante não apenas o combate à criminalidade, mas também à desordem urbana e às irregularidades fiscais e sanitárias”, explicou o coordenador de Polícia Judiciária de Salvador, delegado Marcos Tebaldi.
Ainda de acordo com Tebaldi, as investigações terão continuidade. “Vamos continuar as apurações para identificar as pessoas envolvidas com os crimes e demais atividades ilícitas, bem como os estabelecimentos suspeitos de irregularidades”, afirmou.
Acúmulo de lixo
Além dos crimes constatados, a operação revelou acúmulo expressivo de lixo e sucata no espaço, significando riscos diretos à saúde das pessoas daquela região, como a proliferação de insetos e roedores.
Parte dos itens localizados foi recolhida por equipes da prefeitura e encaminhados para depósito, onde seguirão os trâmites administrativos cabíveis. Já o material apreendido pela Polícia Civil seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) onde será submetido à perícia.
A operação contou com a participação de 45 agentes públicos e foi realizada de forma integrada entre:
- Polícia Civil da Bahia
- Guarda Civil Municipal;
- Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA)
- Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz-Salvador)
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur)
- Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop)
