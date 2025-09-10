Menu
AÇÃO CONJUNTA

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Arma de fogo também foi localizada no estabelecimento, que funcionava de forma irregular

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/09/2025 - 19:34 h
Local não possuía autorização legal de funcionamento e acumulava grande quantidade de lixo
Um ferro-velho localizado no bairro do Matatu, em Salvador, foi interditado nesta quarta-feira, 10, após a constatação de crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo durante a Operação Escudo Urbano, deflagrada pela Polícia Civil em parceria com diversos órgãos da cidade.

Segundo a investigação, o local não possuía autorização legal de funcionamento e acumulava grande quantidade de lixo em meio às sucatas, gerando impactos para a vigilância sanitária e riscos à saúde da população.

Materiais encontrados

Durante a ação, foi encontrada:

  • grande quantidade de cabos de cobre;
  • fios elétricos furtados de equipamentos urbanos;
  • um revólver calibre 22;
  • armas brancas;
  • documentos;
  • um notebook;
  • dois celulares;
  • um rádio comunicador;
  • R$ 43 reais;
  • fios queimados;
  • além de peças de um abrigo de ponto de ônibus.

O estabelecimento estava fechado no momento da diligência, sem a presença do proprietário.

“Esses estabelecimentos são o principal destino de objetos roubados ou furtados. A atuação conjunta dos órgãos garante não apenas o combate à criminalidade, mas também à desordem urbana e às irregularidades fiscais e sanitárias”, explicou o coordenador de Polícia Judiciária de Salvador, delegado Marcos Tebaldi.

Ainda de acordo com Tebaldi, as investigações terão continuidade. “Vamos continuar as apurações para identificar as pessoas envolvidas com os crimes e demais atividades ilícitas, bem como os estabelecimentos suspeitos de irregularidades”, afirmou.

Acúmulo de lixo

Além dos crimes constatados, a operação revelou acúmulo expressivo de lixo e sucata no espaço, significando riscos diretos à saúde das pessoas daquela região, como a proliferação de insetos e roedores.

Parte dos itens localizados foi recolhida por equipes da prefeitura e encaminhados para depósito, onde seguirão os trâmites administrativos cabíveis. Já o material apreendido pela Polícia Civil seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) onde será submetido à perícia.

A operação contou com a participação de 45 agentes públicos e foi realizada de forma integrada entre:

  • Polícia Civil da Bahia
  • Guarda Civil Municipal;
  • Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA)
  • Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz-Salvador)
  • Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur)
  • Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop)

