Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Local não possuía autorização legal de funcionamento e acumulava grande quantidade de lixo - Foto: Marcela Correia- Ascom PCBA

Um ferro-velho localizado no bairro do Matatu, em Salvador, foi interditado nesta quarta-feira, 10, após a constatação de crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo durante a Operação Escudo Urbano, deflagrada pela Polícia Civil em parceria com diversos órgãos da cidade.

Segundo a investigação, o local não possuía autorização legal de funcionamento e acumulava grande quantidade de lixo em meio às sucatas, gerando impactos para a vigilância sanitária e riscos à saúde da população.

Materiais encontrados

Durante a ação, foi encontrada:

grande quantidade de cabos de cobre;

fios elétricos furtados de equipamentos urbanos;

um revólver calibre 22;

armas brancas;

documentos;

um notebook;

dois celulares;

um rádio comunicador;

R$ 43 reais;

fios queimados;

além de peças de um abrigo de ponto de ônibus.

O estabelecimento estava fechado no momento da diligência, sem a presença do proprietário.

“Esses estabelecimentos são o principal destino de objetos roubados ou furtados. A atuação conjunta dos órgãos garante não apenas o combate à criminalidade, mas também à desordem urbana e às irregularidades fiscais e sanitárias”, explicou o coordenador de Polícia Judiciária de Salvador, delegado Marcos Tebaldi.

Ainda de acordo com Tebaldi, as investigações terão continuidade. “Vamos continuar as apurações para identificar as pessoas envolvidas com os crimes e demais atividades ilícitas, bem como os estabelecimentos suspeitos de irregularidades”, afirmou.

Acúmulo de lixo

Além dos crimes constatados, a operação revelou acúmulo expressivo de lixo e sucata no espaço, significando riscos diretos à saúde das pessoas daquela região, como a proliferação de insetos e roedores.

Parte dos itens localizados foi recolhida por equipes da prefeitura e encaminhados para depósito, onde seguirão os trâmites administrativos cabíveis. Já o material apreendido pela Polícia Civil seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) onde será submetido à perícia.

A operação contou com a participação de 45 agentes públicos e foi realizada de forma integrada entre: