INVESTIGAÇÃO
Mulher trans é assassinada em via movimentada da Suburbana
Vítima recebeu disparos de arma de fogo
Por Leilane Teixeira
Uma mulher trans de 29 anos foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira, 11, na Rua Almeida Brandão, conhecida como Escada, no bairro de Itacaranha, Subúrbio Ferroviário de Salvador.
A vítima foi identificada como Jefferson Sampaio Neri, que também usava o nome social Any Sá. Ela foi alvejada por vários disparos mas não resistie e morreu ainda no local. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Militar, agentes da 14ª CIPM atenderam à ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia.
A Polícia Civil informou que expediu guias de perícia e necropsia e que já realiza diligências para identificar os responsáveis pelo crime.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes