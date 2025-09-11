Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Mulher trans é assassinada em via movimentada da Suburbana

Vítima recebeu disparos de arma de fogo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

11/09/2025 - 23:07 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Uma mulher trans de 29 anos foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira, 11, na Rua Almeida Brandão, conhecida como Escada, no bairro de Itacaranha, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A vítima foi identificada como Jefferson Sampaio Neri, que também usava o nome social Any Sá. Ela foi alvejada por vários disparos mas não resistie e morreu ainda no local. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 14ª CIPM atenderam à ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia.

A Polícia Civil informou que expediu guias de perícia e necropsia e que já realiza diligências para identificar os responsáveis pelo crime.

Leia Também:

Dono de ferro-velho acusado de matar funcionários é solto; entenda decisão
Mãe é presa suspeita de deixar namorado estuprar a própria filha
Bolsonaro preso: saiba onde o ex-presidente pode pagar sua pena

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Any Sá assassinato Salvador HOMICÍDIO Itacaranha Jefferson Sampaio Neri Mulher Trans Polícia Civil Subúrbio Ferroviário violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x