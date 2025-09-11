Mulher trans é assassinada em via movimentada da Suburbana

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Uma mulher trans de 29 anos foi morta a tiros na tarde desta quinta-feira, 11, na Rua Almeida Brandão, conhecida como Escada, no bairro de Itacaranha, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A vítima foi identificada como Jefferson Sampaio Neri, que também usava o nome social Any Sá. Ela foi alvejada por vários disparos mas não resistie e morreu ainda no local. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 14ª CIPM atenderam à ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia.

A Polícia Civil informou que expediu guias de perícia e necropsia e que já realiza diligências para identificar os responsáveis pelo crime.