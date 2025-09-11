POLÍCIA
Bolsonaro preso: saiba onde o ex-presidente pode pagar sua pena
Condenado, Bolsonaro pode ser levado para alguns locais, porém a decisão será feita somente após o fim do processo
Após a confirmação do voto da ministra Cármem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) e formar maioria para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por organização criminosa, confira onde o ex-líder pode ser levado para cumprir sua pena.
Até o momento não há um local definido, porém existem algumas opções, umas mais favoráveis que as outras.
Locais onde Bolsonaro pode ser preso
Antes de apresentar os locais onde Bolsonaro pode ser preso, vale lembrar que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, informou que o local de prisão de Jair Bolsonaro será definido somente quando o processo sobre o golpe for finalizado, porém três destinos são os mais possíveis, sendo eles:
- Quartel do Exército;
- Superintendência da Polícia Federal em Brasília;
- Centro Penitenciário da Papuda.
- Mantimento da prisão domiciliar
Quartel do Exército
Esta é a opção menos cotada para que Bolsonaro cumpra sua pena, visto que a presença de um ex-presidente nestas habitações poderia gerar complicações.
De acordo com a Coluna Radar, da Veja, um integrante da cúpula militar do governo disse que: “Bolsonaro preso no quartel só seria problema, atrapalhando a rotina da instituição, que garantiu a democracia e impediu o golpe em 2022”.
Superintendência da Polícia Federal em Brasília
Uma cela na superintendência da Polícia Federal em Brasília passou por uma reforma recente depois de boatos serem espalhados de que Bolsonaro poderia ser preso preventivamente por descumprir ordens do Supremo.
Foram incluídos no local:
- Banheiro privado;
- Cama;cadeira;
- Televisão.
A cela teria dimensões parecidas com a sala onde ficou detido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da PF em Curitiba.
Centro Penitenciário da Papuda
Mais uma das opções de locais de onde o ex-presidente pode ser levado para cumprir pena, a Papuda é um dos presídios que Bolsonaro manifestou que teria receio de ser levado, de acordo com o jornal O GLOBO.
Prisão domiciliar
Existe uma manifestação interna para que Bolsonaro cumpra sua pena de forma domiciliar por motivos humanitários. Os incontáveis problemas de saúde que o ex-presidente vem tendo que superar devem fundamentar a argumentação.
