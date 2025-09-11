STF forma maioria para condenar Bolsonaro em todas as acusações

Ex-presidente Bolsonaro encontra pré-candidatos do PL e apoiadores em Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), acaba de concluir o seu voto e formar maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por todos os cinco crimes pelos quais foi denunciado.

Segundo a ministra, Bolsonaro é culpado por:

Organização criminosa

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência;

Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Também foram condenados os outros 7 réus denunciados pela Procuradoria Geral da República: o tenente-coronel Mauro Cid, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem, o general Augusto Heleno o ex-minitro da Defesa, Paulo Sèrgio Nogueira e o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto

O placar da votação é de 3x1. Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino. Já o ministro Luiz Fux pediu absolvição total do ex-presidente. O ministro presidente da 1ª turma, Cristiano Zanin, vota nesse momento.

