3X1

STF forma maioria para condenar Bolsonaro em todas as acusações

Condenação se estende a todos os demais 7 réus acusados de envolvimento na trama golpista

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

11/09/2025 - 15:54 h | Atualizada em 11/09/2025 - 16:54
A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), acaba de concluir o seu voto e formar maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por todos os cinco crimes pelos quais foi denunciado.

Segundo a ministra, Bolsonaro é culpado por:

  • Organização criminosa
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência;
  • Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Também foram condenados os outros 7 réus denunciados pela Procuradoria Geral da República: o tenente-coronel Mauro Cid, o almirante Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o deputado federal Alexandre Ramagem, o general Augusto Heleno o ex-minitro da Defesa, Paulo Sèrgio Nogueira e o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto

O placar da votação é de 3x1. Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino. Já o ministro Luiz Fux pediu absolvição total do ex-presidente. O ministro presidente da 1ª turma, Cristiano Zanin, vota nesse momento.

*Em atualização

