POLÍTICA
MANIFESTAÇÕES

Bolsonaristas reagem após STF formar maioria para condenar Bolsonaro

Ministra Cármen Lúcia votou a favor da condenação do ex-presidente, em sessão nesta quinta-feira, 11

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/09/2025 - 16:24 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro -

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram após a Primeira Turma da Corte formar maioria para a condenação do ex-presidente, após o voto da ministra Cármen Lúcia, nesta quinta-feira, 11.

Pelas redes sociais, um dos que se manifestou foi o filho "01" do liberal, o senado Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes afirmando que o magistrado usou a caneta para se vingar do ex-presidente. Críticas também foram dirigidas a Cármen Lúcia.

"Alexandre de Moraes acaba de provar que transformou o STF num grande teatro e usou a caneta para se vingar de Jair Bolsonaro. A mais alta Corte do Judiciário está fazendo um justiçamento com as próprias mãos em praça pública", escreveu.

Leia Também:

STF forma maioria para condenar Bolsonaro em todas as acusações
Cármen Lúcia vê evidências de grupo de Bolsonaro em trama golpista
Moraes rebate Fux sobre trama golpista: 'Não foi um passeio à Disney'

"Carmem Lúcia não individualiza UMA ÚNICA conduta de ninguém, não cita UMA prova de absolutamente nada. Pessoas que não se conhecem e nunca se falaram passaram a integrar uma organização criminosa. Discurso virou prova de premeditação. Narrativas viraram fundamento jurídico. SUPREMA PERSEGUIÇÃO. QUEREM MATAR BOLSONARO", completou.

Já o deputado autoexilado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou um vídeo em que reforçou um recado junto ao Congresso: ou a anistia é votada, ou não haverá pacificação no Brasil.

"Anistia é sobre fatos, sobre pessoa é privilégio. Nada diferente de anistia ampla, geral e irrestrita deverá ser analisada ou surtirá qualquer efeito de pacificação. Chegou a hora de fazer nada menos do que o certo, o justo", ameaçou.

Outro que reagiu foi o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). "Hoje a guerra será ferrenha! Não parar até chagar a 1 MILHÃO. SUPREMA PERSEGUIÇÃO. QUEREM MATAR BOLSONARO", disse.

