Bolsonaristas reagem após STF formar maioria para condenar Bolsonaro
Ministra Cármen Lúcia votou a favor da condenação do ex-presidente, em sessão nesta quinta-feira, 11
Por Yuri Abreu
Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram após a Primeira Turma da Corte formar maioria para a condenação do ex-presidente, após o voto da ministra Cármen Lúcia, nesta quinta-feira, 11.
Pelas redes sociais, um dos que se manifestou foi o filho "01" do liberal, o senado Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ele voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes afirmando que o magistrado usou a caneta para se vingar do ex-presidente. Críticas também foram dirigidas a Cármen Lúcia.
"Alexandre de Moraes acaba de provar que transformou o STF num grande teatro e usou a caneta para se vingar de Jair Bolsonaro. A mais alta Corte do Judiciário está fazendo um justiçamento com as próprias mãos em praça pública", escreveu.
"Carmem Lúcia não individualiza UMA ÚNICA conduta de ninguém, não cita UMA prova de absolutamente nada. Pessoas que não se conhecem e nunca se falaram passaram a integrar uma organização criminosa. Discurso virou prova de premeditação. Narrativas viraram fundamento jurídico. SUPREMA PERSEGUIÇÃO. QUEREM MATAR BOLSONARO", completou.
Já o deputado autoexilado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou um vídeo em que reforçou um recado junto ao Congresso: ou a anistia é votada, ou não haverá pacificação no Brasil.
"Anistia é sobre fatos, sobre pessoa é privilégio. Nada diferente de anistia ampla, geral e irrestrita deverá ser analisada ou surtirá qualquer efeito de pacificação. Chegou a hora de fazer nada menos do que o certo, o justo", ameaçou.
Outro que reagiu foi o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). "Hoje a guerra será ferrenha! Não parar até chagar a 1 MILHÃO. SUPREMA PERSEGUIÇÃO. QUEREM MATAR BOLSONARO", disse.
