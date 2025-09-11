POLÍTICA
Moraes rebate Fux sobre trama golpista: 'Não foi um passeio à Disney'
Fala de Moares ocorreu durante pedido de “aparte” no voto da ministra Cármen Lúcia, nesta quinta-feira, 11
Por Yuri Abreu
O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que investiga a trama golpista de 2022, se manifestou nesta quinta-feira, 11, após a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux no julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Fux votou pela absolvição de seis dos oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e questionou a competência da Corte para julgar o caso, defendendo a nulidade do processo.
Durante pedido de “aparte” no voto da ministra Cármen Lúcia, Moraes reafirmou que o episódio de 8 de janeiro não foi um evento isolado ou casual, mas sim uma tentativa deliberada de golpe de Estado.
“Não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney. Não foram baderneiros descoordenados que, ao som da flauta, destruíram a sede dos três poderes. É uma organização criminosa”, afirmou.
O relator rebateu diretamente a crítica de Fux ao encadeamento de provas apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Em seu voto, Fux havia desqualificado a reunião dos chamados “kids pretos” — realizada em um salão de festas em Brasília — como prova relevante para a investigação.
Moraes prosseguiu: “Se pegarmos um fato isolado... a reunião dos ‘kids pretos’, que na verdade foi em um salão de festas fechado... ‘Mas eles não podem se reunir?’ A questão é o encadeamento dos fatos.”
