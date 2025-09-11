Lula detona postura de Luiz Fux em julgamento de Bolsonaro

Presidente Lula - Foto: © Ricardo Stuckert

O presidente Lula (PT) detonou a postura do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que votou por absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de todos os crimes relacionados a tentativa de golpe de Estado — o placar, neste momento, está 2 a 1 favorável pela condenação do liberal.

Em entrevista nesta quinta-feira, 11, o petista comentou a decisão de Luiz Fux, afirmando ser "um problema" do magistrado ele abrir mão das provas reunidas para dar um maior fundamento na ação que analisa a trama golpista.

"Se o ministro Fux não quiser as provas, é um problema dele”, afirmou o presidente à Band.

Na Primeira Turma da Corte, ainda faltam os votos dos ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

Além de votar para absolver Bolsonaro, Fux também defendeu a absolvição de Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Augusto Heleno. No caso de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil, Fux votou para condená-los por um dos crimes — tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.