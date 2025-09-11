Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Cármen Lúcia abre voto no STF: “Ação penal pulsa o Brasil que me dói”

Ministra iniciou seu voto no julgamento do suposto plano de golpe envolvendo Bolsonaro e outros sete réus, ressaltando o caráter histórico da ação

Flávia Requião

Por Flávia Requião

11/09/2025 - 14:43 h | Atualizada em 11/09/2025 - 15:22
Cármen Lúcia
Cármen Lúcia -

Em discurso de abertura de voto, na tarde desta quinta-feira, 11, no julgamento sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus em uma tentativa de golpe de Estado, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, fez uma fala marcada por tom histórico e reflexivo.

“O que há de inédito talvez nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A apresentação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, seu presente e futuro, na área especificamente das políticas públicas e dos órgãos de Estado”, afirmou a magistrada.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Voto de Cármen Lúcia pode selar desfecho de julgamento sobre Bolsonaro
Marina Silva prejudica o desenvolvimento do país, diz deputado baiano
Temer analisa divergência de Fux no julgamento de Bolsonaro

O julgamento, conduzido pela Primeira Turma da Corte, é considerado decisivo para o destino de Bolsonaro e de outros sete acusados. O voto de Cármen Lúcia é o quarto a ser apresentado e pode definir a maioria do colegiado, que já conta com manifestações divergentes entre os ministros.

Além de Cármen Lúcia, compõem a Turma os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Enquanto Moraes e Dino defenderam penas mais severas, Fux abriu divergência ao absolver parte dos réus. A expectativa é que Zanin apresente um voto intermediário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Carmén Lucia julgamento STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cármen Lúcia
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Cármen Lúcia
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Cármen Lúcia
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Cármen Lúcia
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x