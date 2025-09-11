Cármen Lúcia abre voto no STF: “Ação penal pulsa o Brasil que me dói”

Cármen Lúcia - Foto: Reprodução

Em discurso de abertura de voto, na tarde desta quinta-feira, 11, no julgamento sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus em uma tentativa de golpe de Estado, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, fez uma fala marcada por tom histórico e reflexivo.

“O que há de inédito talvez nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A apresentação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, seu presente e futuro, na área especificamente das políticas públicas e dos órgãos de Estado”, afirmou a magistrada.

O julgamento, conduzido pela Primeira Turma da Corte, é considerado decisivo para o destino de Bolsonaro e de outros sete acusados. O voto de Cármen Lúcia é o quarto a ser apresentado e pode definir a maioria do colegiado, que já conta com manifestações divergentes entre os ministros.

Além de Cármen Lúcia, compõem a Turma os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Enquanto Moraes e Dino defenderam penas mais severas, Fux abriu divergência ao absolver parte dos réus. A expectativa é que Zanin apresente um voto intermediário.