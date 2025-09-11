STF
Voto de Cármen Lúcia pode selar desfecho de julgamento sobre Bolsonaro
STF retoma julgamento; Cármen Lúcia será a quarta a votar no caso do suposto plano de golpe que envolve Bolsonaro e outros sete réus
Por Flávia Requião
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, na tarde desta quinta-feira, 11, o julgamento sobre o suposto plano de golpe de Estado, em uma sessão que pode ser decisiva para o desfecho do caso.
A ministra Cármen Lúcia será a quarta dos cinco integrantes da Primeira Turma a votar, podendo definir a direção da decisão sobre a absolvição ou condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus.
Além de Cármen Lúcia, integram a Turma os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin.
A expectativa é que o voto da ministra siga a linha de Moraes e Dino, defendendo penas mais severas, enquanto Zanin deve apresentar um voto intermediário, considerado um “meio-termo”.
Fux abriu divergência ao absolver seis dos oito réus do núcleo apontado pela PGR como central no suposto plano de golpe, condenando apenas o tenente-coronel Mauro Cid e Walter Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.
