STF

Voto de Cármen Lúcia pode selar desfecho de julgamento sobre Bolsonaro

STF retoma julgamento; Cármen Lúcia será a quarta a votar no caso do suposto plano de golpe que envolve Bolsonaro e outros sete réus

Flávia Requião

Por Flávia Requião

11/09/2025 - 14:31 h | Atualizada em 11/09/2025 - 18:54
Cármen Lúcia
Cármen Lúcia -

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, na tarde desta quinta-feira, 11, o julgamento sobre o suposto plano de golpe de Estado, em uma sessão que pode ser decisiva para o desfecho do caso.

A ministra Cármen Lúcia será a quarta dos cinco integrantes da Primeira Turma a votar, podendo definir a direção da decisão sobre a absolvição ou condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus.

Além de Cármen Lúcia, integram a Turma os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

A expectativa é que o voto da ministra siga a linha de Moraes e Dino, defendendo penas mais severas, enquanto Zanin deve apresentar um voto intermediário, considerado um “meio-termo”.

Fux abriu divergência ao absolver seis dos oito réus do núcleo apontado pela PGR como central no suposto plano de golpe, condenando apenas o tenente-coronel Mauro Cid e Walter Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Bolsonaro Cármen Lúcia julgamento Primeira Turma STF

