Ativista morto nos EUA criticou julgamento de Bolsonaro: 'Chocante'

Charlie Kirk - Foto: Patrick T. Fallon/AFP

O ativista conservador Charlie Kirk, morto em um atentado durante evento em uma universidade nos Estados Unidos, na quarta-feira, 10, chegou o opinar sobre o julgamento da trama golpista, em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF), e que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos alvos — no momento, o placar está 2 a 1 a favor da condenação do liberal. Nesta quinta-feira, 11, a ministra Cármen Lúcia vai votar e pode formar maioria.

Em março deste ano, Kirk, que tinha um programa de rádio, fez um apelo para que o governo de Donald Trump impusesse sanções e tarifas contra o Brasil em retaliação pela forma, segundo ele, o Judiciário brasileiro estaria tratando Bolsonaro, no julgamento da ação da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, o ativista disse que o julgamento de Bolsonaro era um evento "chocante e horrível" — em julho, o governo dos EUA anunciou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e tarifas contra produtos brasileiros.

Kirk e Bolsonaro tiveram contato nos três meses que o ex-mandatário do Brasil ficou nos EUA, entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023. Um mês após a posse de Lula, em 2023, Bolsonaro fez um discurso em um evento chamado "Power to the People" ("Poder ao Povo", em tradução livre) da organização conservadora Turning Point USA, fundada por Kirk.

Na ocasião, Bolsonaro falou sobre a trajetória política e defende ideais conservadores e realizações de seu governo. Ao final do discurso, Kirk fez perguntas a Bolsonaro sobre os perigos de o Brasil virar "uma Venezuela" e os riscos do Brasil em um governo Lula.