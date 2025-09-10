Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Morre ativista de Donald Trump baleado em universidade

Vídeo mostra o momento em que ele foi atingido, ainda não se sabe o estado de saúde dele

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

10/09/2025 - 17:16 h | Atualizada em 10/09/2025 - 17:42
Ativista da extrema-direita americana, Charlie Kirk é baleado em evento
Ativista da extrema-direita americana, Charlie Kirk é baleado em evento -

O ativista de extrema direita dos Estados Unidos e aliado do presidente Donald Trump, Charlie Kirk, que foi baleado em um evento na Universidade Utah Valley, nesta quarta-feira, 10 morreu depois de ser levado ao hospital.

Leia Também:

Grande rede de varejo fecha todas as lojas depois de 80 anos
Cometa que está se aproximando da Terra chegará em outubro
Cidade vertical: como é a vida no maior prédio residencial do mundo

Um vídeo mostra o momento em que ele foi atingido. Nas imagens, ele é visto em uma tenda discursando para uma multidão ao ar livre, quando um estalo é ouvido e ele tomba da cadeira.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com um porta-voz da universidade, Charles Kirk foi levado ao hospital por seguranças particulares e passou por cirurgia.

Pouco tempo depois do fato ter sido registrado na imprensa, Donald Trump pediu orações ao apoiador em suas redes sociais.

Imagem ilustrativa da imagem Morre ativista de Donald Trump baleado em universidade
| Foto: Reprodução/X

"Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe".

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Charlie Kirk Donald Trump trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ativista da extrema-direita americana, Charlie Kirk é baleado em evento
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Ativista da extrema-direita americana, Charlie Kirk é baleado em evento
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

Ativista da extrema-direita americana, Charlie Kirk é baleado em evento
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Ativista da extrema-direita americana, Charlie Kirk é baleado em evento
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

x