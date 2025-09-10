Morre ativista de Donald Trump baleado em universidade

Ativista da extrema-direita americana, Charlie Kirk é baleado em evento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ativista de extrema direita dos Estados Unidos e aliado do presidente Donald Trump, Charlie Kirk, que foi baleado em um evento na Universidade Utah Valley, nesta quarta-feira, 10 morreu depois de ser levado ao hospital.

Um vídeo mostra o momento em que ele foi atingido. Nas imagens, ele é visto em uma tenda discursando para uma multidão ao ar livre, quando um estalo é ouvido e ele tomba da cadeira.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com um porta-voz da universidade, Charles Kirk foi levado ao hospital por seguranças particulares e passou por cirurgia.

Pouco tempo depois do fato ter sido registrado na imprensa, Donald Trump pediu orações ao apoiador em suas redes sociais.

| Foto: Reprodução/X

"Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe".

Veja o vídeo: