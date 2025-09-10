MUNDO
Morre ativista de Donald Trump baleado em universidade
Vídeo mostra o momento em que ele foi atingido, ainda não se sabe o estado de saúde dele
O ativista de extrema direita dos Estados Unidos e aliado do presidente Donald Trump, Charlie Kirk, que foi baleado em um evento na Universidade Utah Valley, nesta quarta-feira, 10 morreu depois de ser levado ao hospital.
Um vídeo mostra o momento em que ele foi atingido. Nas imagens, ele é visto em uma tenda discursando para uma multidão ao ar livre, quando um estalo é ouvido e ele tomba da cadeira.
De acordo com um porta-voz da universidade, Charles Kirk foi levado ao hospital por seguranças particulares e passou por cirurgia.
Pouco tempo depois do fato ter sido registrado na imprensa, Donald Trump pediu orações ao apoiador em suas redes sociais.
"Devemos todos rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Um cara incrível, do começo ao fim. Que Deus o abençoe".
Veja o vídeo:
