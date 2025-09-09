Cidade vertical: como é a vida no maior prédio residencial do mundo

Regent Park International Center - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

Com cerca de 30 mil moradores, o maior prédio residencial do mundo mistura caos e conforto. O Regent Park International Center, localizado em Hangzhou, na China, oferece tantos serviços que seus habitantes quase não precisam sair de lá. Mas essa aparente comodidade também traz fragilidades e tensões cotidianas.

Funcionando como uma cidade compacta, o grande desafio do condomínio é a convivência. Entre regras, disputas de espaço e estilos de vida diferentes, o sonho da praticidade pode facilmente se transformar em pesadelo.

Uma cidade compacta

O conceito do edifício é justamente permitir que ninguém precise sair dele. Há supermercados, escolas, clínicas médicas, restaurantes, parques, casas de chá e até serviços de entrega. O prédio se torna atrativo para quem busca independência e praticidade, mas também cria um ambiente fechado, que por vezes gera sensação de isolamento.

Estrutura do gigante

Com blocos interligados por corredores e passarelas que organizam o fluxo interno, o prédio conta com um sistema de segurança por biometria e abastecimento hídrico automatizado.

Inaugurado em 2013, o Regent Park tem 39 andares, 5 mil apartamentos e 206 metros de altura. Projetado inicialmente para ser um hotel seis estrelas, acabou se transformando em condomínio residencial, capaz de abrigar uma população maior do que muitas cidades brasileiras.

O mais alto também se acha superior

As desigualdades também se refletem dentro do prédio. Nos andares mais altos estão os apartamentos maiores, com mais conforto e vistas privilegiadas. Já nos níveis inferiores, divisões clandestinas transformaram imóveis de 144 m² em até oito pequenos estúdios, muitos sem janelas. A superlotação reduziu drasticamente o espaço de convivência, afetando a vida de quem ocupa do saguão à cobertura.

Liberdade ou isolamento?

Seguindo princípios da arquitetura funcionalista, o edifício tem forma simples, estrutura maciça e geometria marcada. O foco é a eficiência, o que explica a ausência de ornamentos e a estética minimalista. Mas a praticidade cobra seu preço: em vez de estimular comunidade, muitas vezes reforça vidas paralelas, com vizinhos que pouco se conhecem.