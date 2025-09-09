Menu
MUNDO
OPORTUNIDADE

Itália recruta médicos e enfermeiros do Brasil com salários de até R$ 44 mil

Governo italiano pretende emitir até 500 mil vistos de trabalho para estrangeiros até 2028

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 11:14 h
Hospitais públicos e privados estão oferecendo salários de até 7 mil euros -

Com o objetivo de preencher um déficit de 65 mil profissionais, a Itália está recrutando médicos, enfermeiros e técnico de enfermagem do Brasil.

Os hospitais públicos e privados estão oferecendo salários de até 7 mil euros — cerca de R$ 44,6 mil — além de moradia, passagem aérea e cursos de idioma.

A iniciativa ganhou força após a aprovação do Decreto Milleproroghe, que flexibilizou o reconhecimento temporário de diplomas estrangeiros.

Os profissionais brasileiros estão entre os mais requisitados por conta da formação acadêmica e experiência no atendimento.

Há vagas para geriatria, casas de repouso, centros comunitários de saúde e até em projetos humanitários.

Além disso, descendentes de italianos que trabalharem por pelo menos dois anos podem solicitar a cidadania italiana.

O governo da Itália pretende emitir até 500 mil vistos de trabalho para estrangeiros até 2028.

A população italiana caiu para 58,93 milhões em 2024, o que aumenta a demanda por cuidados médicos.

Resumo

  • Falta de profissionais: A Itália enfrenta um déficit de 65 mil médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
  • Vagas para brasileiros: O país está recrutando profissionais brasileiros para preencher essas vagas.
  • Salários e benefícios: Os salários podem chegar a 7 mil euros (cerca de R$ 44,6 mil), e a oferta inclui moradia, passagem aérea e cursos de idioma.
  • Facilidade no reconhecimento: O Decreto Milleproroghe flexibilizou o reconhecimento de diplomas estrangeiros, facilitando a contratação.
  • Áreas de atuação: As vagas são para diversas áreas, como geriatria, casas de repouso, centros comunitários e projetos humanitários.
  • Possibilidade de cidadania: Profissionais descendentes de italianos que trabalharem por pelo menos dois anos podem solicitar a cidadania.
  • Meta do governo: A Itália planeja emitir até 500 mil vistos de trabalho para estrangeiros até 2028 para suprir a demanda.

x