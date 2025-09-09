Itália recruta médicos e enfermeiros do Brasil com salários de até R$ 44 mil

Hospitais públicos e privados estão oferecendo salários de até 7 mil euros - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Com o objetivo de preencher um déficit de 65 mil profissionais, a Itália está recrutando médicos, enfermeiros e técnico de enfermagem do Brasil.

Os hospitais públicos e privados estão oferecendo salários de até 7 mil euros — cerca de R$ 44,6 mil — além de moradia, passagem aérea e cursos de idioma.

A iniciativa ganhou força após a aprovação do Decreto Milleproroghe, que flexibilizou o reconhecimento temporário de diplomas estrangeiros.

Os profissionais brasileiros estão entre os mais requisitados por conta da formação acadêmica e experiência no atendimento.

Há vagas para geriatria, casas de repouso, centros comunitários de saúde e até em projetos humanitários.

Além disso, descendentes de italianos que trabalharem por pelo menos dois anos podem solicitar a cidadania italiana.

O governo da Itália pretende emitir até 500 mil vistos de trabalho para estrangeiros até 2028.

A população italiana caiu para 58,93 milhões em 2024, o que aumenta a demanda por cuidados médicos.

