OPORTUNIDADE
Itália recruta médicos e enfermeiros do Brasil com salários de até R$ 44 mil
Governo italiano pretende emitir até 500 mil vistos de trabalho para estrangeiros até 2028
Por Redação
Com o objetivo de preencher um déficit de 65 mil profissionais, a Itália está recrutando médicos, enfermeiros e técnico de enfermagem do Brasil.
Os hospitais públicos e privados estão oferecendo salários de até 7 mil euros — cerca de R$ 44,6 mil — além de moradia, passagem aérea e cursos de idioma.
A iniciativa ganhou força após a aprovação do Decreto Milleproroghe, que flexibilizou o reconhecimento temporário de diplomas estrangeiros.
Os profissionais brasileiros estão entre os mais requisitados por conta da formação acadêmica e experiência no atendimento.
Há vagas para geriatria, casas de repouso, centros comunitários de saúde e até em projetos humanitários.
Além disso, descendentes de italianos que trabalharem por pelo menos dois anos podem solicitar a cidadania italiana.
O governo da Itália pretende emitir até 500 mil vistos de trabalho para estrangeiros até 2028.
A população italiana caiu para 58,93 milhões em 2024, o que aumenta a demanda por cuidados médicos.
Resumo
- Falta de profissionais: A Itália enfrenta um déficit de 65 mil médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
- Vagas para brasileiros: O país está recrutando profissionais brasileiros para preencher essas vagas.
- Salários e benefícios: Os salários podem chegar a 7 mil euros (cerca de R$ 44,6 mil), e a oferta inclui moradia, passagem aérea e cursos de idioma.
- Facilidade no reconhecimento: O Decreto Milleproroghe flexibilizou o reconhecimento de diplomas estrangeiros, facilitando a contratação.
- Áreas de atuação: As vagas são para diversas áreas, como geriatria, casas de repouso, centros comunitários e projetos humanitários.
- Possibilidade de cidadania: Profissionais descendentes de italianos que trabalharem por pelo menos dois anos podem solicitar a cidadania.
- Meta do governo: A Itália planeja emitir até 500 mil vistos de trabalho para estrangeiros até 2028 para suprir a demanda.
