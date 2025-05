Transplante de bexiga é realizado pela primeira vez em paciente humano

A cirurgia envolveu o transplante simultâneo da bexiga e de um rim - Foto: Freepik

O primeiro transplante de bexiga humana foi realizado por cirurgiões no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. A cirurgia envolveu o transplante simultâneo da bexiga e de um rim do mesmo doador para Oscar Larrainzar, um paciente com insuficiência grave.

Cirurgia

O procedimento completo durou aproximadamente oito horas, foi realizado por uma dupla de médicos da Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles, e da Universidade do Sul da Califórnia (USC). O homem, de 41 anos, teve parte da bexiga removida devido a um raro tipo de câncer no trato urinário. A doença também levou à perda de ambos os rins, e, nos últimos sete anos, ele vinha realizando sessões de diálise a cada dois dias.

A técnica inédita que permitiu o transplante foi desenvolvida ao longo de anos pelos doutores Nima Nassiri, da UCLA, e Inderbir Gill, da USC. O rim é transplantado primeiro, a bexiga vem em seguida, fazendo uma conexão entre os órgãos com tecidos do próprio paciente.

Apesar da complexidade do caso, tudo correu conforme o planejado e a cirurgia foi um sucesso. “O paciente está bem e estamos satisfeitos com sua evolução clínica até o momento”, disse Inderbir Gill.