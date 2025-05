Gripe aviária pode chegar a outros estados? Entenda o que diz o governo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, na última sexta,16, o primeiro foco do vírus em uma granja comercial no país - Foto: Agência Brasil/EBC

Detectada pela primeira vez em uma granja de aves comerciais em Montenegro (RS), a gripe aviária (IAAP) segue, até agora, restrita ao Rio Grande do Sul, conforme declarou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), no domingo, 18. Segundo ele, todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos.

“Olha, o Mapa, Ministério da Agricultura e Pecuária, tomou todas as providências. Ela é limitada ao município do Rio Grande do Sul e cumpre totalmente os protocolos sanitários, no sentido de limitá-la e superar o mais rápido possível. O Brasil é um exemplo pro mundo de compromisso com a questão sanitária, tanto animal quanto vegetal”, afirmou Alckmin em coletiva de imprensa no Vaticano, após participar da missa que celebra o início do pontificado de Leão XIV.

Apesar do caso, a pasta já reforçou que o consumo de carne de frango e ovos é seguro, desde que sejam cozidos. Até o momento não há registros de contaminação de gripe aviária a partir do consumo.

Segundo o Ministério da Saúde, a disseminação do vírus acontece mediante apenas pelo contato direto através da saliva, secreções de mucosas e fezes. Respirar o vírus contido em gotículas ou partículas transportadas pelo ar, ou pelo contato com superfícies contaminadas.

Gripe aviária o que é?

A influenza aviária, conhecida como gripe aviária, é uma doença que surge a partir de um vírus de influenza tipo. A doença pode afetar aves e, em caso mais raros, mamíferos.

O subtipo H5N1 é classificado como de alta patogenicidade, ou seja, tem uma grande capacidade de afetar o hospedeiro.

A OMS declara, no entanto, que o risco de contaminação entre humanos é baixo. "O impacto geral na saúde pública dessas infecções, em nível global, no momento, é pequeno", informou a entidade em dezembro de 2024.

Sintomas da gripe aviária em humanos

Os sintomas da gripe aviária nos humanos são de uma gripe comum, mas precisa de atenção, pois pode evoluir para quadros graves de pneumonia, por exemplo, além de poder causar falência de múltiplos órgãos, choque séptico e infecções bacterianas e fúngicas secundárias.

infecção respiratória;

desconforto respiratório;

pneumonia grave;

náusea, vômito

diarréia;

febre alta (maior ou igual a 38°C);

tosse seguida de dispneia/desconforto respiratório

Sintomas da gripe aviária nas galinhas

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, os sintomas em aves são: