ONU condena ataque de Israel no Catar: "violação flagrante da soberania"

Esta captura de tela, tirada de uma filmagem da AFPTV, mostra a fumaça subindo após explosões em Doha, Catar - Foto: JACQUELINE PENNEY / AFPTV / AFP

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o ataque de Israel ao Catar nesta terça-feira (9), ao qualificá-lo de uma "violação flagrante" da soberania deste emirado.

"Acabamos de tomar conhecimento dos ataques de Israel no Catar, um país que tem desempenhado um papel muito positivo na busca de um cessar-fogo e na libertação de todos os reféns. Condeno esta violação flagrante da soberania e da integridade territorial do Catar", disse Guterres à imprensa.

Israel lançou, nesta terça-feira, ataques aéreos contra líderes do movimento palestino Hamas no Catar, informaram as forças armadas israelenses e o governo catari.

"As partes devem trabalhar todas para obter um cessar-fogo permanente, não para destruir", acrescentou Guterres.

Ataque a Doha (Catar)

Ao justificar o ataque, o Exército israelense afirmou que "por anos, esses membros da liderança do Hamas dirigiram as operações da organização terrorista, são diretamente responsáveis pelo massacre brutal de 7 de outubro e orquestraram e administraram a guerra contra o Estado de Israel".

Ao mesmo tempo, Netanyahu deu sinal verde para uma nova ofensiva militar para tomar o controle da Cidade de Gaza, que Israel considera um dos últimos redutos do movimento islamista palestino.