Maduro antecipa Natal na Venezuela para outubro

Maduro - Foto: Federico Parra/AFP

As comemorações de Natal na Venezuela foram antecipadas para 1º de outubro, conforme anunciou o presidente Nicolás Maduro nesta segunda-feira, 8. Este é o segundo ano consecutivo em que o governo adota a medida.

O anúncio foi feito durante o programa de Maduro na emissora estatal VTV, que começou com uma música natalina. O presidente disse que decidiu adiantar o Natal porque os venezuelanos "estão constantemente em busca de felicidade".

"Com alegria, comércio, atividade, cultura, canções natalinas, gaitas... É a maneira de defender a felicidade, o direito à felicidade, o direito à alegria", afirmou. "Ninguém e nada neste mundo tirará nosso direito à felicidade, à vida e à alegria."

A declaração ocorre em meio à escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Atualmente, oito navios da Marinha dos EUA foram deslocados para áreas próximas ao país. Segundo a agência Reuters, sete estão no Caribe e um no Oceano Pacífico. O governo norte-americano justifica a ação como parte de uma operação contra o narcoterrorismo.

No ano passado, o Natal na Venezuela também começou em 1º de outubro. Na época, especialistas apontaram que a medida era uma tentativa de distração, enquanto o governo prendia opositores que contestavam o resultado das eleições presidenciais.

Maduro também antecipou o Natal em 2020, durante a pandemia, e em 2013, ano em que assumiu o poder.