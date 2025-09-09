Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Maduro antecipa Natal na Venezuela para outubro

Presidente promove celebrações natalinas antecipadas enquanto oito navios norte-americanos se aproximam do país

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 8:59 h
Maduro
Maduro -

As comemorações de Natal na Venezuela foram antecipadas para 1º de outubro, conforme anunciou o presidente Nicolás Maduro nesta segunda-feira, 8. Este é o segundo ano consecutivo em que o governo adota a medida.

O anúncio foi feito durante o programa de Maduro na emissora estatal VTV, que começou com uma música natalina. O presidente disse que decidiu adiantar o Natal porque os venezuelanos "estão constantemente em busca de felicidade".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Otto diz que não vai pautar anistia ampla, geral e irrestrita
Ivone Bessa lança candidatura à presidência do TJ-BA
Câmara aprova redução do IPTU; saiba como vai funcionar

"Com alegria, comércio, atividade, cultura, canções natalinas, gaitas... É a maneira de defender a felicidade, o direito à felicidade, o direito à alegria", afirmou. "Ninguém e nada neste mundo tirará nosso direito à felicidade, à vida e à alegria."

A declaração ocorre em meio à escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Atualmente, oito navios da Marinha dos EUA foram deslocados para áreas próximas ao país. Segundo a agência Reuters, sete estão no Caribe e um no Oceano Pacífico. O governo norte-americano justifica a ação como parte de uma operação contra o narcoterrorismo.

No ano passado, o Natal na Venezuela também começou em 1º de outubro. Na época, especialistas apontaram que a medida era uma tentativa de distração, enquanto o governo prendia opositores que contestavam o resultado das eleições presidenciais.

Maduro também antecipou o Natal em 2020, durante a pandemia, e em 2013, ano em que assumiu o poder.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Natal antecipado Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maduro
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Maduro
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Maduro
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Maduro
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x