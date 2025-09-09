Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM PERDÃO

Otto diz que não vai pautar anistia ampla, geral e irrestrita

"Quem atentou contra a democracia deve ser punido", afirmou o presidente da CCJ no Senado

Redação

Por Redação

09/09/2025 - 7:44 h
Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado.
Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado. -

Otto Alencar (PSD), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, garantiu que não vai aceitar pautar uma anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, o que inclui Jair Bolsonaro (PL).

Um dos textos debatidos pela oposição prevê um perdão que tornaria o ex-presidente elegível novamente e livraria de punição, entre outros, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), investigado por suposta coação ao Supremo Tribunal Federal (STF) no curso do processo da trama golpista.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Não vou pautar na CCJ uma anistia ampla, geral e irrestrita. Anistiar agentes de Estado seria inconstitucional. Quem atentou contra a democracia deve ser punido’, afirmou o senador baiano em entrevista ao O Globo.

Leia Também:

“Quem trama golpe e assassinato não pode ficar impune”, diz Rui Costa
Gleisi convoca reunião para tenta barrar anistia no Congresso
Apoiadores fazem coro por Bolsonaro e anistia na Barra
Lula afirma que Bolsonaro “sabe que é culpado" ao pedir por anistia

Otto, no entanto, defende a discussão sobre uma proposta alternativa, costurada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que definiria penas diferentes de acordo com o grau de envolvimento nos ataques à democracia.

“Diferenciar os grupos é constitucional. Os agentes de Estado não podem ser anistiados, mas os que foram pagos (para estar no 8 de janeiro) podem ter punição revisada. O que Davi quer é mudar esses artigos para as velhinhas, quem derrubou o relógio. Se aprovar na Câmara e no Senado, o juiz diminui a pena”, afirmou.

Sem definição

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que ainda não há definição sobre a inclusão, na pauta do Plenário, do projeto que concede anistia aos acusados de golpe de Estado.

“Estamos muito tranquilos em relação a essa pauta. Estamos sempre ouvindo os líderes que têm interesse e os que são contrários”, disse Motta.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Brasília e conversou com Hugo Motta sobre o assunto. O presidente da Câmara disse que, embora o governador tenha interesse na questão, a decisão ainda depende de diálogo com partidos e líderes.

A base aliada, segundo Motta, é contra: “não quer votar anistia nem hoje, nem amanhã, nem dia nenhum. Isso seria uma afronta ao STF.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Jair Bolsonaro otto alencar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado.
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado.
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado.
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Otto Alencar é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) no Senado.
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x