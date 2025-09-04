Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Cotado para o Planalto, Tarcísio pede anistia e cita pacificação do país

Governador de São Paulo faz coro em publicação nas redes sociais

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

04/09/2025 - 20:59 h
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) -

Cotado para disputar a presidência da República nas eleições de 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), usou seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 4, para fazer coro pela anistia dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023.

Em uma publicação, Tarcísio afirmou que a anistia é uma alternativa para a pacificação do país, classificando a medida como um "remédio".

O gestor, visto por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o principal nome de direita para concorrer ao Planalto, tem articulado nos bastidores a aprovação do perdão no Congresso Nacional.

"A história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país" escreveu o governador.

Anistia

A bancada de oposição do Congresso Nacional tem tentado emplacar nos últimos meses a anistia aos envolvidos e condenados por participação nos atos golpistas.

Para isso, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), deve passar por Senado Federal e Câmara dos Deputados, e ser aprovado em ambas as casas.

Tags:

anistia Anistia 8 de janeiro PL da Anistia Tarcísio de Freitas

x